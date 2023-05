Börsenplätze clearvise-Aktie:



XETRA-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,35 EUR -0,84% (19.05.2023, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,32 EUR -0,85% (19.05.2023, 08:00)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von rund 303 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (19.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) weiterhin mit "buy" ein.2022 sei für clearvise ein herausragendes Jahr gewesen, in dem der Umsatz auf 64,0 Mio. Euro fast verdoppelt worden sei. Zurückzuführen sei das auf die Kombination aus der um 35 Prozent auf 493 GWh erhöhten Stromproduktion gewesen, in der sich vor allem der Ausbau des Portfolios widerspiegele, und dem starken Anstieg der Strompreise. Auf dieser Grundlage sei das EBITDA von 21,8 auf 47,9 Mio. Euro nach oben geschnellt, das Nettoergebnis mit +11,6 Mio. Euro (Vorjahr: -3,3 Mio. Euro) deutlich ins Plus gedreht und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit habe sich von 18,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 48,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt.Nach der Beruhigung an den Strommärkten würden sich die Zahlen im laufenden Jahr wieder normalisieren. Auf Basis der Einnahmen der ersten beiden Monate und unter Ansetzung der gesicherten Tarife für die weiteren Monate resultiere aus dem erwarteten Anstieg der Stromproduktion um 4,0 bis 12,5 Prozent ein Umsatz von 42 bis 45 Mio. Euro und ein um Sondereffekte bereinigtes Konzern-EBITDA von 26 bis 29 Mio. Euro. Sollte sich im Gesamtjahr ein vom Unternehmen durchaus für möglich gehaltener Jahresdurchschnittswert von 104 Euro pro MWh Wind- und Solarstrom einstellen, würde clearvise einen Umsatz von ca. 47 bis 51 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund 32 bis 35 Mio. Euro erwirtschaften.Der Analyst habe bislang Preiseffekte unterstellt, die etwas über diesem Szenario lägen, und habe diese nun reduziert. Außerdem habe er dämpfende Auswirkungen aus Verschiebungen bei der Inbetriebnahme von Solarparks wegen Materialengpässen berücksichtigt. In Verbindung mit etwas höher angesetzten Strukturkosten hätten sich seine Schätzungen für 2023 etwas stärker und ab 2024 leicht reduziert.Trotz einer leichten Reduktion gegenüber der letzten Taxe (3,40 Euro) signalisiert das ein deutliches Aufwärtspotenzial für die clearvise-Aktie, was unverändert das Urteil "buy" rechtfertigt, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research,. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link