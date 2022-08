Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze clearvise-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,76 EUR -2,13% (11.08.2022, 12:53)



XETRA-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,76 EUR +0,73% (11.08.2022, 12:05)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 378 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (11.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





WiesbadenMünster (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) weiterhin mit "buy" ein.clearvise profitiere stark von dem dynamischen Ausbau des Portfolios und den günstigen Rahmenbedingungen mit hohen Strompreisen. Schon die ursprüngliche Prognose des Managements, die Anfang Juni zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts abgegeben worden sei, habe für 2022 ein Umsatzwachstum von 32,9 Mio. Euro in 2021 auf 40 bis 45 Mio. Euro vorgesehen, das EBITDA sollte von 21,8 Mio. Euro auf 28 bis 32 Mio. Euro zulegen.Das Management kalkuliere immer mit den bereits durch Einspeisevergütungen oder PPAs gesicherten Tarifen. Würden neue PPAs zu höheren Preisen abgeschlossen (die zumindest temporär die Einspeisevergütungen ersetzen würden), erziele clearvise Mehreinnahmen, die voll auf das Ergebnis durchschlagen würden. Die erzielten Fortschritte seien jetzt in einer Anhebung der Umsatz- und Ertragsprognose für 2022 zum Ausdruck gekommen. Das Unternehmen erwarte nun Erlöse von 47 bis 51 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 35 und 38 Mio. Euro.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten daraufhin ihre Schätzungen für dieses Jahr und - mit leichten Abstrichen - auch für 2023 angehoben. Zugleich hätten sie den in ihrem Modell unterstellten sicheren Zins als Reaktion auf die Kapitalmarktentwicklung von 1,0 auf 1,5 Prozent angehoben. Da der Zinseffekt die positive Wirkung der angehobenen Gewinnschätzungen überkompensiert habe, habe sich das Kursziel der Aktienanalysten von SMC Research von zuvor 4,10 auf 3,80 Euro reduziert.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.