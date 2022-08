Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (08.08.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise habe ihre Umsatz- und bereinigte EBITDA-Guidance für das laufende Jahr erhöht. Das Unternehmen gehe nunmehr von einem Umsatz in einem Korridor von EUR 47 bis EUR 51 Mio. aus (bisher: EUR 40 bis EUR 45 Mio.) und einem bereinigten EBITDA von EUR 35 bis EUR 38 Mio. (bisher: EUR 28 bis EUR 32 Mio.). Da clearvise für das zweite Halbjahr aus kaufmännischer Vorsicht nur mit den gesicherten Preisen aus Einspeisetarifen und Power Purchase Agreements kalkuliere, sollte der Jahresumsatz angesichts anhaltend hoher Strompreise eher im oberen Bereich der Guidance oder darüber liegen. Der Analyst habe seine Schätzungen bereits in seinem letzten Update erhöht. Angesichts der im Juli stark gestiegenen Strompreise und der weiteren Reduzierung russischer Gaslieferungen erhöhe er seine Prognosen erneut.Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die clearvise-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von EUR 3,80. (Analyse vom 08.08.2022)Börsenplätze clearvise-Aktie: