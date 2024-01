Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,12 EUR -0,47% (10.01.2024, 11:25)



Xetra-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,15 EUR +1,42% (09.01.2024)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (10.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise habe im Dezember 2023 den Markteintritt in Italien verkündet und eine Entwicklungskooperation mit einem italienischen Projektentwickler unterzeichnet. Diese umfasse ein Portfolio von fünf italienischen Freiflächen-Photovoltaik-Projekten mit einer geplanten Kapazität von ca. 125 MWp. Bau und Inbetriebnahme seien für 2025/26 geplant. Der Analyst begrüße den Eintritt in den italienischen PV-Markt, der vergleichsweise hohe Renditen biete und clearvise nach dem Austritt aus dem finnischen Markt in Europa wieder breiter aufstelle. Ende 2023 habe das Grünstromportfolio von clearvise eine Kapazität von 274 MW gehabt und sich über die Länder Deutschland, Frankreich und Irland erstreckt.Wegen des Rückgangs der Portfoliokapazität um 30 MW durch den Verkauf der finnischen Windparks und herausfordernder Marktbedingungen für die Expansion des Portfolios senke der Analyst seine Ausbau-, Umsatz- und EBITDA-Margenprognosen für 2024 & 2025. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von 3,30 Euro (bisher: 3,70).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze clearvise-Aktie: