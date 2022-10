Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,74 EUR -0,72% (18.10.2022, 09:48)



Xetra-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,74 EUR -2,14% (18.10.2022, 09:02)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (18.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise habe ihre Guidance für 2022 erneut erhöht. Das Unternehmen erwarte nunmehr einen Umsatz von EUR 55 bis EUR 59 Mio. (bisher: EUR 50 bis EUR 54 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von EUR 41 bis EUR 45 Mio. (bisher: EUR 37 bis EUR 41 Mio.). Aufgrund der konservativen Guidancepolitik von clearvise habe der Analyst die Erhöhung bereits in seinen bisherigen Schätzungen antizipiert (Umsatzschätzung für 2022 bisher: EUR 59 Mio.). Angesichts der weiterhin hohen Marktwerte für Wind- und Solarstrom in Deutschland erhöhe er seine Schätzungen erneut.Der von der EU beschlossene Höchstpreis für Strom von EUR 180/ MWh greife ab Dezember. Auch dieser Wert liege deutlich über der durchschnittlichen Einspeisevergütung der deutschen Grünstromanlagen von clearvise. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das neben den erhöhten Schätzungen auch die höhere Verzinsung risikoloser Anlagen berücksichtigt, ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 3,70.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze clearvise-Aktie: