Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (13.04.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise könne auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken. Das Unternehmen habe den vorläufigen Zahlen zufolge den Umsatz um 95% J/J auf EUR 64 Mio. und das bereinigte EBITDA um 121% auf EUR 50 Mio. gesteigert. Damit habe clearvise ihre Guidance (Umsatz: EUR 55 - 59 Mio., bereinigtes EBITDA: EUR 41 - 45 Mio.) übertroffen. Das bereinigte EBITDA liege ca. 5% über der Analystenschätzung. clearvise habe von den kräftig gestiegenen Strompreisen und der erhöhten Stromproduktion profitiert. Der Analyst lasse seine Schätzungen für 2023 bis zur Veröffentlichung des Jahresberichts am 12. Mai 2023 unverändert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 3,70.Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bekräftigt seine "buy"-Empfehlung für die clearvise-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)Börsenplätze clearvise-Aktie: