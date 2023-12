Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (11.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) neu ins Musterdepot auf.In den dreizehn Jahren seit der Gründung habe die clearvise AG ein diversifiziertes Portfolio von Windkraft- und PV-Anlagen aufgebaut, dessen installierte Leistung per Ende Oktober bei rund 274 MW gelegen habe. Durch den Verkauf des generierten Stroms erwirtschafte das Unternehmen einen hohen operativen Cashflow. In Relation dazu sei die Aktie nach der kräftigen Korrektur in den letzten anderthalb Jahren inzwischen relativ günstig. Und die Übernahme des Großaktionärs Tion durch die Investmentgesellschaft EQT sorge für spekulatives Potenzial.Nach der deutlichen Korrektur werde clearvise im Moment mit dem 7,5Fachen EBITDA (gemessen am Enterprise Value) bewertet, das sei im Sektorvergleich nicht teuer. Das Management arbeite zudem an einem weiteren Ausbau des Portfolios - zugleich könnte EQT an einer Aufstockung der Position interessiert sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze clearvise-Aktie: