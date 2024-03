Börsenplätze cBrain-Aktie:



Kurzprofil cBrain A/S:



cBrain (ISIN: DK0060030286, WKN: A0JDT8, Ticker-Symbol: C6F, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CBRAIN) ist ein in Dänemark ansässiges Softwareentwicklungsunternehmen. Es beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Informationstechnologie (IT)-Lösungen zur Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Dokumentenmanagement, E-Government, Unternehmensverwaltung, Community Services und Management sowie Workflow-Management an.



Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen auf der Grundlage von Standardprodukten: F2, das mehrere Front-End-Optionen bietet und sowohl PC-Benutzer als auch Mobiltelefone und Tablets unterstützt, und M4, das für Customer Relationship Management (CRM)-Lösungen zuständig ist. Die Kunden sind Organisationen aus dem staatlichen, privaten, Bildungs- und Non-Profit-Sektor. (08.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - cBrain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von cBrain A/S (ISIN: DK0060030286, WKN: A0JDT8, Ticker-Symbol: C6F, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CBRAIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die dänische cBrain habe mit F2 eine innovative Software entwickelt, die den öffentlichen Sektor endlich nachhaltig digitalisieren solle. Das Gros der Ministerien in Dänemark setze bereits auf die smarte Lösung des Unternehmens und auch die Deutsche Rentenversicherung vertraue auf das Produkt, wenngleich es immer noch einen erheblichen Digitalisierungsbedarf hierzulande gebe. Ghana gehe indes mit einem guten Beispiel voran.Vor gut einem Jahr habe cBrain eine Partnerschaft mit Omni Strategies sowie die Gründung eines Joint Ventures in Aussicht gestellt. Die Zusammenarbeit trage Früchte. So habe der Partner eine öffentliche Ausschreibung für eine F2-basierte Lösung der National Communication Authority (NCA) in der ghanaischen Hauptstadt Accra gewinnen können.Zur Realisierung des Auftrags werde cBrain die F2-Software-Plattform so konfigurieren, dass das Facility Management innerhalb der NCA unterstützt und die Digitalisierung von Prozessen im Zusammenhang mit dem Gebäude- und Flottenmanagement vorangetrieben werde.Laut cBrain lege die ghanaische Regierung großen Wert auf die Digitalisierung. Die Wiederverwendung der Erfahrungen dänischer Behörden ermögliche es, die digitale Transformation in Ghana zu beschleunigen, heißt es von Unternehmensseite.Der dänische Software-Spezialist schaffe es immer besser, über die Grenzen Dänemarks hinaus eine Vertrauensbasis aufzubauen, was sich in der Implementierung von F2 in Ländern wie Ghana oder Indien widerspiegele. Am Freitag erreiche die Aktie der Gesellschaft daraufhin ein neues 52-Wochen-Hoch.Der "Aktionär"-Hot-Stock aus Ausgabe 10/24 bleibt an schwachen Tagen trotz sportlicher Bewertung (durch die Positionierung in der lukrativen Nische gerechtfertigt) ein spekulativ ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 08.03.2024)