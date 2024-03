Börsenplätze cBrain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs cBrain-Aktie:

50,10 EUR -1,57% (15.03.2024, 10:27)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs cBrain-Aktie:

374,00 DKK -0,53% (15.03.2024, 10:17)



ISIN cBrain-Aktie:

DK0060030286



WKN cBrain-Aktie:

A0JDT8



Ticker-Symbol cBrain-Aktie:

C6F



NASDAQ Kopenhagen-Symbol cBrain-Aktie:

CBRAIN



Kurzprofil cBrain A/S:



cBrain (ISIN: DK0060030286, WKN: A0JDT8, Ticker-Symbol: C6F, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CBRAIN) ist ein in Dänemark ansässiges Softwareentwicklungsunternehmen. Es beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Informationstechnologie (IT)-Lösungen zur Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Dokumentenmanagement, E-Government, Unternehmensverwaltung, Community Services und Management sowie Workflow-Management an.



Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen auf der Grundlage von Standardprodukten: F2, das mehrere Front-End-Optionen bietet und sowohl PC-Benutzer als auch Mobiltelefone und Tablets unterstützt, und M4, das für Customer Relationship Management (CRM)-Lösungen zuständig ist. Die Kunden sind Organisationen aus dem staatlichen, privaten, Bildungs- und Non-Profit-Sektor. (15.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - cBrain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von cBrain A/S (ISIN: DK0060030286, WKN: A0JDT8, Ticker-Symbol: C6F, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CBRAIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Software-Lösung F2 wolle das dänische Unternehmen cBrain den öffentlichen Sektor endlich nachhaltig digitalisieren. Dass das Management am Puls der Zeit agiere, zeige eine Neuigkeit vom Donnerstag. Denn cBrain habe Hand in Hand mit dänischen Regierungsbehörden ein neues F2-Standardmodul für Künstliche Intelligenz (KI) entworfen und entwickelt.Das Modul trage laut dem Software-Spezialisten den Namen "F2 AI Assistant". cBrain selbst bezeichne die Veröffentlichung als "Meilenstein", der den Wachstumsplan des Unternehmens stark unterstütze. Das Modul erweitere die digitale Plattform F2 und initiiere eine neue Produktlinie von KI-basierten Softwaremodulen und Erweiterungen, so cBrain weiter.Der F2 AI Assistant sei für Behörden konzipiert und werde demnach vor Ort betrieben. Das neue Modul solle als Teil der F2-Version 11.3 live gehen, die Veröffentlichung sei für den 14. April vorgesehen.Doch was könne das neue KI-Modul von cBrain? Die erste Version biete demnach sofort einsatzbereite, behördenspezifische Funktionen. Dazu würden unter anderem Textzusammenfassungen, das Verfassen von Nachrichtenartikeln, Übersetzungsdienste, themenbasiertes Umschreiben, das Korrigieren von Dokumenten und das Verfassen von Memos gehören.cBrain treffe mit seiner F2-Software-Plattform den Nerv der Zeit und adressiere eine Nische mit hohem Digitalisierungsbedarf. Inzwischen könne das Unternehmen auch außerhalb des dänischen Heimatmarktes nennenswerte Aufträge verbuchen (zum Beispiel in Ghana oder Indien).Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen auf eine Rallyfortsetzung bei der spekulativen Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu cBrain. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link