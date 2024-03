Börsenplätze cBrain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs cBrain-Aktie:

51,50 EUR +5,10% (22.03.2024, 15:03)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs cBrain-Aktie:

383,50 DKK +3,51% (22.03.2024, 15:21)



ISIN cBrain-Aktie:

DK0060030286



WKN cBrain-Aktie:

A0JDT8



Ticker-Symbol cBrain-Aktie:

C6F



NASDAQ Kopenhagen-Symbol cBrain-Aktie:

CBRAIN



Kurzprofil cBrain A/S:



cBrain (ISIN: DK0060030286, WKN: A0JDT8, Ticker-Symbol: C6F, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CBRAIN) ist ein in Dänemark ansässiges Softwareentwicklungsunternehmen. Es beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Informationstechnologie (IT)-Lösungen zur Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Dokumentenmanagement, E-Government, Unternehmensverwaltung, Community Services und Management sowie Workflow-Management an.



Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen auf der Grundlage von Standardprodukten: F2, das mehrere Front-End-Optionen bietet und sowohl PC-Benutzer als auch Mobiltelefone und Tablets unterstützt, und M4, das für Customer Relationship Management (CRM)-Lösungen zuständig ist. Die Kunden sind Organisationen aus dem staatlichen, privaten, Bildungs- und Non-Profit-Sektor. (22.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - cBrain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von cBrain A/S (ISIN: DK0060030286, WKN: A0JDT8, Ticker-Symbol: C6F, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CBRAIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Software-Spezialisten cBrain könne am letzten Tag der laufenden Handelswoche ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Neuigkeiten von Unternehmensseite, die den Kurssprung von rund 4,7 Prozent begründen würden, seien nicht zu verzeichnen. Vielmehr scheine der Markt die rosigen Aussichten des Unternehmens einzupreisen.Denn cBrain adressiere mit seiner Software-Lösung F2 eine Nische mit hohem Digitalisierungsbedarf: Den öffentlichen Sektor. "Wir können die Lösung für die verschiedenen Kunden konfigurieren. Unsere Standardplattform hat etwa 7.000 Konfigurationspunkte", so cBrain-CFO, Ejvind Jørgensen, zum "Aktionär".Laut dem Manager zähle der Software-Spezialist 19 von 22 Ministerien in Dänemark zu seinen Kunden. "Wenn Sie sich in Dänemark scheiden lassen oder die dänische Staatsbürgerschaft annehmen wollen, ist F2 zuständig. Wenn Sie sich in Dänemark niederlassen oder eine Arbeit aufnehmen wollen, wird dies mit F2 erledigt", habe der Finanzvorstand im "Aktionär"-Gespräch aufgezählt. Ein weiterer Kunde des Unternehmens sei auch die Deutsche Rentenversicherung.cBrain schaffe es immer besser, seine hochmargige Software-Lösung auch über die Grenzen Dänemarks hinaus bekannter zu machen. Das habe zuletzt in konkreteren Vorhaben geendet, darunter in Ghana und Indien.Die cBrain-Aktie erreiche bei 388 Dänische Kronen (DKK) ein neues 52-Wochen-Hoch. Nach Ansicht des "Aktionär" sei die hohe Bewertung des Unternehmens aufgrund der starken Positionierung in einer lukrativen Nische gerechtfertigt. On top gebe es beim Software-Spezialisten einen Schuss KI-Fantasie.Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand und reiten den Bullen weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur cBrain-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link