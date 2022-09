Die Regierung scheine auf den Finanzmärkten die Kontrolle über ihre Wachstumspläne zu verlieren. Der Schatzkanzler werde deutlich mehr Kredite aufnehmen, als er in Form von Steuersenkungen, Energiesubventionen und höheren Verteidigungsausgaben angekündigt habe, ohne den Märkten einen Rahmen zu geben, wie er die künftig höheren Schuldenstände stabilisieren wolle. Als Reaktion darauf hätten die Finanzmärkte das Pfund Sterling und britische Staatsanleihen abgestoßen. Dies bedeute höhere Kreditkosten für die Industrie und einen stärkeren Inflationsdruck durch das schwächere Pfund. Kurzfristig würden diese Faktoren die Auswirkungen von Steuersenkungen und etwaigen angebotsseitigen Reformen überlagern.



Auch die Bank of England werde die Zinsen wahrscheinlich stärker anheben als bisher erwartet. Trotz der negativen Reaktion der Märkte auf den Haushalt scheine es für die Regierung kaum eine andere Möglichkeit zu geben, als den Sturm abzuwarten und zu hoffen, dass die Bank of England eine geldpolitische Antwort geben könne, die die Märkte beruhige.



Es sei möglich, dass sich die Märkte stabilisieren würden, nachdem das Pfund Sterling und die Staatsanleihen sehr stark gefallen seien. Britische Aktien seien nun im Vergleich zu früher sehr niedrig bewertet. Mehr als 40 Prozent des FTSE 100 seien in Übersee notiert - das sollte einen gewissen Schutz vor einem schwachen Pfund bieten, während die Gaspreise, einer der Hauptauslöser der Krise, stark gefallen seien.



Schließlich gebe die Energiepreisobergrenze dem Verbraucher mehr Sicherheit bei den Ausgaben für Brennstoff. Viel Negatives sei bereits eingepreist; für Panik sei es jetzt schon zu spät, für Optimismus dagegen wohl noch zu früh. (27.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Bank of England hat am Freitag die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben, so Thilo Wolf, Deutschland-Chef von BNY Mellon Investment Management.Das Pfund sei auf ein historisches Tief abgestürzt und die Renditen für britische Staatsanleihen seien stark gestiegen.