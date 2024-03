NASDAQ-Aktienkurs bluebird bio-Aktie:

ISIN bluebird bio-Aktie:

US09609G1004



WKN bluebird bio-Aktie:

A1W025



Ticker-Symbol bluebird bio-Aktie:

BLE



NASDAQ-Symbol bluebird bio-Aktie:

BLUE



Kurzprofil bluebird bio Inc.:



bluebird bio Inc. (ISIN: US09609G1004, WKN: A1W025, Ticker-Symbol: BLE, NASDAQ-Symbol: BLUE) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung potenziell heilender Gentherapien für schwere genetische Krankheiten auf der Grundlage seiner Plattform für die Genaddition mit lentiviralen Vektoren (LVV) konzentriert. (27.03.2024/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - bluebird bio-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors senken das Kursziel für die Aktie von bluebird bio Inc. (ISIN: US09609G1004, WKN: A1W025, Ticker-Symbol: BLE, NASDAQ-Symbol: BLUE) nach dem Q4-Bericht von 4 auf 3 USD.Die Markteinführung im Bereich der transfusionsabhängigen Beta-Thalassämie liege weiterhin im Plan, obwohl es der Markteinführung im viel größeren Markt der Sichelzellkrankheit anfangs an Schwung zu fehlen scheine, so Wells Fargo in einer Research Note. Die Firma erwarte bluebirds nächstes Quartals-Update, um zu beurteilen, wie gut das Unternehmen die Prognose von 85 bis 105 Patienten für das Jahr erfüllen könne.Die Analysten von Wells Fargo Advisors bewerten die Aktie von bluebird bio weiterhin mit dem Rating "equal-weight". (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze bluebird bio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs bluebird bio-Aktie:1,08 EUR -2,13% (27.03.2024, 09:02)