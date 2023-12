Börsenplätze bluebird bio-Aktie:



Kurzprofil bluebird bio Inc.:



bluebird bio Inc. (ISIN: US09609G1004, WKN: A1W025, Ticker-Symbol: BLE, NASDAQ-Symbol: BLUE) ist ein Biotechnologieunternehmen. bluebird bio konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung potenziell heilender Gentherapien für schwere genetische Krankheiten auf der Grundlage seiner Plattform für die Genaddition mit lentiviralen Vektoren (LVV). Es führt Gentherapieprogramme für die Sichelzellkrankheit, B-Thalassämie und zerebrale Adrenoleukodystrophie durch und treibt die Forschung zur Anwendung neuer Technologien für diese und andere Krankheiten voran. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - bluebird bio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Gentherapie-Spezialisten bluebird bio Inc. (ISIN: US09609G1004, WKN: A1W025, Ticker-Symbol: BLE, NASDAQ-Symbol: BLUE) unter die Lupe.Der Ausverkauf bei der bluebird bio-Aktie setze sich zur Wochenmitte fort. Mit einem Minus von gut 40 Prozent gehöre der Biotech-Titel zu den schwächsten Werten auf den internationalen Kurszetteln. Der Grund dafür sei die Durchführung einer Kapitalerhöhung des Unternehmens.bluebird bio habe knapp 12,5 Millionen neue Aktien zum Kurs von 1,50 Dollar platziert und somit etwa 125 Mio. Dollar eingesammelt. Zur Einordnung: Der Schlusskurs vor der Kapitalmaßnahme habe mit 2,43 Dollar deutlich über dem Preis der neuen Aktien gelegen. Das Interesse der Marktteilnehmer an der Kapitalerhöhung habe sich dabei in Grenzen gehalten, denn der Gentherapie-Spezialist habe ursprünglich 150 Mio. Dollar einsammeln wollen.Erst am 8. Dezember habe bluebird bio die US-Zulassung für Lyfgenia erhalten können. Dabei handle es sich um eine Gentherapie für Betroffene ab 12 Jahren mit der Sichelzellerkrankung. Positive Impulse habe die Aktie allerdings dadurch nicht erfahren können. Denn der Preis der Therapie liege mit 3,1 Mio. Dollar deutlich über dem des Konkurrenzprodukts Casgevy vom Entwicklungsduo Vertex Pharmaceuticals und CRISPR Therapeutics , welches am gleichen Tag von der FDA zugelassen worden sei und 2,2 Mio. Dollar koste.Bei bluebird bio komme derzeit alles zusammen. Die Kapitalerhöhung mit massivem Abschlag unterstreiche das geringe Interesse am Unternehmen von Investorenseite. Anleger machen einen großen Bogen um den Gentherapie-Wert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Favorit im Gene-Editing-Universum bleibe die CRISPR Therapeutics-Aktie. Spekulativ ausgerichtete Anleger könnten an schwachen Tagen weiter zugreifen. Wichtig: Ein Stopp bei 44 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link