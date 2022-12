Ein Boden bei den Ölpreisen?



Die Ölpreise würden unter Druck bleiben, da die Händler weiterhin eine langsamere Weltwirtschaft im nächsten Jahr und die Aussicht auf eine tiefere Rezession einpreisen würden. Die Bemühungen Chinas, die Restriktionen zu reduzieren, würden wahrscheinlich einen viel stärkeren Rückgang des Ölpreises verhindern, auch wenn dies nicht ohne Störungen ablaufen werde, da sich Covid nach einer so langen Zeit der Null-Covid-Maßnahmen wie ein Lauffeuer im ganzen Land ausbreite.

Hinzu komme die Zusage des Weißen Hauses, die SPR wieder aufzufüllen, sobald der Ölpreis auf etwa 70 Dollar pro Barrel gefallen sei, was nur ein paar Dollar unter dem aktuellen Stand liege und den Preis theoretisch sogar vorübergehend drücken könnte, wenn man bedenke, wie stark die SPR in diesem Jahr bereits in Anspruch genommen worden sei.



Gold in Erwartung der FED-Sitzung



Der Goldpreis scheine sich im Vorfeld der Inflationsdaten aus den USA und natürlich der FED-Sitzung in der nächsten Woche zu stabilisieren. Der Arbeitsmarktbericht sei ein Rückschlag gewesen, der einem weiteren Ausbruch nach oben vor der FED-Sitzung im Wege stehen könnte. Die Inflationsdaten morgen und am Mittwoch könnten dem gelben Metall Auftrieb geben, aber es sei die Angst vor einer verfestigten Inflation, die den Endkurs nach oben treiben könnte. Die Anleger würden abwarten, was die FED zu der bösen Lohnüberraschung der letzten Woche zu sagen habe.



Verlorene Zeit nicht aufholen



Da sich die Risikobereitschaft nicht gebessert habe, notiere der Bitcoin weiterhin unter 17.000 USD und warte auf die kommenden Daten. Die Schlagzeilen seien in letzter Zeit nicht gerade günstig gewesen, auch wenn sich der Fallout bei FTX etwas abgekühlt habe. Unglücklicherweise bedeute das Timing für Bitcoin, dass er nie an der letzten Risikoerholung teilgenommen habe, und es gebe nicht viel Appetit, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. (08.12.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte tendieren am Donnerstag etwas flach, was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass wir vor einigen wichtigen Datenveröffentlichungen und Zentralbanksitzungen in eine Wartephase eingetreten sind, so Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA.Dieser Monat sei eigentlich immer in zwei dominante Wochen aufgeteilt gewesen: Die erste des Monats, in der der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht worden sei, der sich als äußerst wichtig erwiesen habe. Und in der nächsten Woche stünden dann eine Reihe von Zinsentscheidungen und einige wichtige Daten an. Diese Woche sei immer die Leere in der Mitte gewesen, und so habe sie sich auch abgespielt, wobei die Auswirkungen der Arbeitsmarktdaten vom Freitag weiterhin die Stimmung bestimmen würden.Natürlich würden die Entwicklungen in China eine große Rolle spielen, aber wie wir wieder einmal sehen würden, würden sich die Bewegungen im Zusammenhang mit dem Covid fast ausschließlich auf die Aktien an den Binnenmärkten auswirken. Dies habe sich auch über Nacht gezeigt, als Berichte über eine Lockerung der Masken- und Isolationsvorschriften in Hongkong dem Hang Seng Auftrieb verliehen und ihn zum klaren Outperformer in der Region gemacht hätten, während die meisten anderen Indices auf der Stelle getreten seien.