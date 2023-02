1. Skill Capped

speziell für League of Legends und World of Warcraft.

Coaching von Profi-Spielern.

Vorstellung neuer Strategien.

2. 3kliksphilip

Speziell für CS:GO.

Tolle Tipps für Konfigurationen und Einstellungen.

Easter Eggs in anderen Kanälen von Kliksphilip.

3kliksphilip ist der Profi, wenn es um CS:Go geht, sodass man hier als Spieler noch viel lernen kann. Zwar befasst er sich hauptsächlich mit speziellen Einstellungen für das Keyboard sowie Grafiken, kommentiert aber auch auf das Spiel selbst. Vom selben Spieler gibt es unter 2kliksphilip noch einen weiteren Kanal, der sich mit anderen Spielen befasst. Auf seinem persönlichen Kanal veröffentlicht er wöchentliche Updates, die manchmal auch was mit Spielen zu tun haben können, aber es nicht zwangsweise müssen. Der Clou von Philipp sind obendrein die Easter Eggs, die er für seine Zuschauer auf seinen Kanälen verteilt.



3. eSports Talk

Highlights:



All-in-One Kanal.

Einzelne Foren zu diversen Spielen.

Profitalk.

Spielanleitungen.

Live Streams.

eSports Talk hat sich zu einem DER YouTube-Kanäle für eSports gemausert, da er wirklich alles rund um eSports abdeckt und das auch noch leicht verständlich. Obschon der Kanal von echten Profis ins Leben gerufen wurde, ist er nicht zu nerdig, sodass man selbst als Neueinsteiger gut mitkommt. Spieler finden hier einzelne Foren zu den verschiedenen Spielen einschließlich Strategien vor sowie auch Anleitungen, wenn man bei einem Spiel ganz neu von der Partie ist. Zusätzlich hebt sich der Kanal mit Live Streams hervor.



Momentan arbeitet der Kanal an einer Behind-the Scenes-Beta-Testung, wo Zuschauer allerdings nur auf Einladung Testberichte neuester Inhalte bei Spielen sehen können. Dieser Teil entwickelt sich jedoch im Moment und es ist nicht klar, wie er in den Hauptkanal integriert wird.



4. Dota D.Bowie

Highlights:



Detaillierter Kanal zu Dota.

Persönlich gestaltet.

Hunderte Strategie-Videos.

Berichte zu Patches und Spielupdates.

D2Bowie profiliert sich eher als gewöhnlicher Dota-Spieler, doch haben ihn schon Millionen von Spielern für sich entdeckt. Er liefert sehr ausführliche Videos zu mehreren Strategien in jedem Spielabschnitt oder gar ein paar Tricks, wenn es ein wenig schwieriger wird. Sobald ein neues Patch oder Update veröffentlicht wird, kann man sicher sind, D2Bowie kann dazu schon ein wenig mehr berichten. Er schlüsselt sogar die Strategien von Top-Spielern auf, von denen man noch sehr viel lernen kann.



5. Sypher PK

Highlights:



Alles rund um Fortnite.

Ausführliche Anleitungen & Tipps.

Tägliche Updates.

Dieser Kanal besteht bereits seit 2011 und das sieht man sehr deutlich an den Videos von Sypher PK. Der Kanalbetreiber selbst ist bei Fortnite ein echter Profi geworden und spielt heute nur noch gegen die Top-Teams der eSports.



Etwa täglich gibt es bei Sypher PK ein neues Video. Wer ganz neu zu Fortnite ist, erhält hier wohl die ausführlichsten Anleitungen, die von Tipps und Tricks nur so strotzen. Er teilt sogar ein paar Highlights seiner eigenen Spiele und erklärt den Zuschauern dabei, was er genau macht und warum.



6. The Score

Highlights:



Überblick über Spiele.

Interviews.

Live Streams.

Mit eigener Webseite.

The Score ist eigentlich mehr der YouTube-Kanal zur gleichnamigen Webseite aus Kanada, die sich mit allen Themen rund um eSports befasst. Er bietet gut gemachte Zusammenfassungen und Überblicke zu Spielen und ihren Updates. Live-Übertragungen und obendrein Interviews mit den besten Spielern. Was auch immer in der professionellen Welt der eSports geschieht, berichtet The Score garantiert. Praktischerweise konzentriert sich dieser Kanal nicht nur auf ein Spiel. (21.02.2023/ac/a/m)









