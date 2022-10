Die allgegenwärtige Kreditkarte

Man kann also davon ausgehen, dass Online Kreditkartenzahlungen auch 2023 uns begleiten werden. Wahrscheinlich wird jedoch die Karte selbst physisch nicht mehr existieren und nur als eine App auf dem Smartphone als Zahlungsmittel dienen.



Die E-Wallets

Schon vor einigen Jahren galten sie als die modernsten Methoden, um Online Zahlungen zu erledigen. Die digitalen Geldbörsen, was E-Wallets eigentlich sind, existieren nun mal nur im Internet. Sie sind also die perfekte Option, um online zu bezahlen. Man muss nur schon vorher ein bestimmtes Guthaben mit einer klassischen Zahlungsmethode aufladen und man kann super schnell damit Online-Käufe erledigen. Dabei hat man noch den Vorteil, dass im Unterschied zur Kreditkarte oder dem Bankkonto hier den Überblick über seine Ausgaben nicht so leicht verliert. Nur so viel kann man ausgeben, wie eben an Guthaben im E-Wallet vorhanden ist. Geld-Management in seiner besten Form, also! 2023 wird uns deshalb bestimmt neue Bezahlsysteme und Anbieter von E-Wallets bescheren.



Die Prepaid-Karten

Sicher, bequem und anonym - das sind die Karten, die mit einem bestimmten Geldbetrag aufgeladen sind und die man im Kiosk oder in fast jeder Tankstelle erwerben kann. Sie eignen sich nicht nur hervorragend, um schnell etwas online zu kaufen, ohne ein spezielles Konto zu erstellen. Die Prepaid-Karten bieten auch eine hervorragende Sicherheit fürs Geld, da die Beträge meistens sehr gering sind. Man muss auch keine persönlichen Daten, wie etwa die Nummer der Kreditkarte und seinen eigenen Namen dem Online-Händler mitteilen. Auch 2023 werden Prepaid-Karten also unser treuer Begleiter bei Online-Zahlungen sein.



Der neue Trend - Kryptowährungen

Entstanden, um das recht konservative und umständliche Banksystem zu umgehen, sind Kryptos auf dem Weg, das ganze Finanzwesen auf den Kopf zu stellen. Kryptozahlungen sind schnell, besonders sicher, und fast anonym. Jede Transaktion wird mit den besten mathematischen Methoden verschlüsselt und in einem verteilten Datenbuch vermerkt. Auch die Bankgebühren fallen hier komplett weg, wobei die Blockchain-Gebühren deutlich niedriger sind. Die Zukunft der Online Zahlungen spricht "Krypto", das wird man auch 2023 beobachten können. (10.10.2022/ac/a/m)









Das Internet ist in allen Bereichen des menschlichen Lebens auf dem Vormarsch. Alles erledigt man heutzutage viel bequemer von Zuhause aus. Man erspart sich den Besuch im Geschäft gleich um die Ecke, aber auch manche zeitaufwändige Reise, um zum Beispiel zum klassischen Casino zu gelangen. All das ist nur möglich, weil man dank der neuesten Technologien, sicher und bequem auch online Zahlungen abwickeln kann. Welche sind dabei die besten Methoden für Internet-Zahlungen? Die Frage stellt sich bestimmt jeder Kunde im Online-Shop, der Kleidung einkaufen will, aber auch der Zocker im Online Casino. Hier stellen wir einige der bequemsten und sichersten Online Zahlungsmethoden vor.