Quelle: Unsplash

Gibt es Alternativen zu Krypto-Kursen?

Die besten Online-Krypto-Kurse, die du gleich sofort ausprobieren kannst

Hauptmerkmale – Online-Prüfung, Selbstgesteuertes Lernen, Abschlusszertifikat

Dieser umfassende Krypto-Kurs wird von Blockchain Council angeboten und soll hoffnungsvollen Händlern helfen, eine Karriere in der Kryptowährungsbranche zu verfolgen. Egal, ob du Händler, Forscher, Entwickler, Miner oder Autor werden willst: Dieser Kurs ist perfekt, um dir alle Informationen zu vermitteln, die du benötigst.



Die in diesem Kurs behandelten Themen umfassen eine Einführung ins Krypto-Mining, fundamentale Krypto-Analyse, technische Analyse, Handelsstrategien, Risikomanagement, Marktpsychologie, Steuern und vieles mehr!



Certified Cryptocurrency Trader dauert insgesamt sechs Stunden, aber du hast die Möglichkeit, in deinem eigenen Tempo zu lernen und den Kurs in deinen Zeitplan einzupassen. Am Ende des Kurses nimmst du an einer Online-Prüfung teil und erhältst eine Bescheinigung über den Abschluss. Auch nach Abschluss des Kurses hast du weiterhin freien Zugang zu allen Inhalten!



Alles in allem ist dieser Kurs ein fantastisches Sprungbrett für dich, wenn du eine Karriere im Krypto- oder Blockchain-Sektor verfolgen möchtest, und eine großartige Möglichkeit, dein Wissen akademischen Einrichtungen und potenziellen Arbeitgebern zu präsentieren.



Quelle: Unsplash



4. Cryptocurrency Trading: Technische Analyse Masterclass 2023 - Udemy



Am besten geeignet für – Fortgeschrittene



Hauptmerkmale – Lebenslanger Zugang, Abschlusszertifikat, Kompatibilität mit Mobilgeräten



Dies ist ein weiterer sehr lehrreicher Kurs, der von Udemy angeboten wird, aber im Gegensatz zum anderen Kurs richtet sich dieser an fortgeschrittene Trader. Wenn du deinen Handel verbessern, mit dem Handel Geld verdienen und ein Meister im Krypto-Handel werden willst, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich!



Mit über 70 Vorträgen, die sich auf 10 Abschnitte verteilen, kann die "Cryptocurrency Trading: Technical Analysis Masterclass" in etwa 6 Stunden abgeschlossen werden. Du musst dich allerdings nicht beeilen, um alles zu lernen, denn Udemy gewährt dir lebenslangen Zugang zu allen Kursmaterialien, einschließlich herunterladbarer Inhalte und Online-Videos!



Wenn du dich für diesen Kurs entscheidest, kannst du entdecken, wie man die technische Analyse nutzt, Charts erstellt, Markttrends bestimmt, fortgeschrittene Risikomanagement-Strategien einsetzt, Trendstärke erkennt und all diese Informationen zusammenfügt, um Kryptowährungen gewinnbringend zu handeln! Am Ende dieses Kurses erhältst du ein Abschlusszertifikat, aber was noch wichtiger ist: Du wirst umfassende Kenntnisse über die technischen Aspekte des Krypto-Sektors haben.



5. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – Coursera



Am besten geeignet für - Anfänger



Hauptmerkmale – Kostenlose Einschreibung, Flexible Fristen, Unterstützung mehrerer Sprachen



Arvind Narayanan, Professor und Gelehrter an der Princeton University, bietet mit "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies" einen weiteren großartigen Kurs an, der sich ideal für Trading-Anfänger eignet. Das Beste ist, dass dieser Kurs zu 100 % kostenlos ist, was ihn zum perfekten Ausgangspunkt für jeden macht, der gerade erst in die Welt des Kryptowährungshandels einsteigt.



Der Kurs dauert etwa 23 Stunden, aber alle Termine sind sehr flexibel, sodass du den Lehrplan problemlos in deinen eigenen Zeitplan einbauen kannst. Der Kurs ist auch in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Du erhältst kein Abschlusszertifikat, aber du kannst diesen Kurs als selbstbewusster und sachkundiger Händler verlassen!



Zu den Themen dieses umfangreichen Kurses gehören eine Einführung in Kryptowährungen, die Funktionsweise von Bitcoin, Krypto-Sicherheit, Bitcoin-Mining, Krypto-Politik, Regulierung, Altcoin-Ökosysteme und die Zukunft von Bitcoin. Wir empfehlen diesen Kurs jedem, der sich für die Technologie von Kryptowährungen und insbesondere für Bitcoin interessiert. Und da dieser Kurs kostenlos ist, kannst du ihn jetzt sofort risikofrei ausprobieren!



Fazit

Jetzt kennst du die fünf besten Anfänger-Online-Kurse für Kryptowährungen, die du noch heute ausprobieren kannst! Denke daran, dass obwohl diese Kurse dir helfen können, die Grundsätze über Kryptowährungen zu lernen, du immer noch eine Menge anderer Vorbereitungen treffen musst, bevor du mit dem Handel beginnst. Die Kunst des Kryptowährungshandels beruht auf viel Recherche, Praxis und Fehlern, also lasse dich nicht entmutigen, wenn du gerade erst anfängst! Viel Glück und viel Spaß beim Lernen! (30.05.2023/ac/a/m)



Risikohinweis:



BitiQ ist kein Finanzberater oder Broker, sondern ein Marketing-Tool, das Trader mit Partner-Brokern verbindet, die Finanzdienstleistungen wie Krypto-, Aktien-, Forex- und CFD-Handel anbieten. Bitte denken Sie daran, dass der Handel mit einem hohen Risiko verbunden ist und Verluste zu erwarten sind. Sie sollten nie mehr Geld investieren, als Sie zu verlieren bereit sind, und nur dann am Handel teilnehmen, wenn Sie über ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Gehen Sie vor dem Trading stets Ihrer Sorgfaltspflicht nach und vergewissern Sie sich, dass der Ihnen automatisch zugewiesene Broker den lokalen Finanzvorschriften Ihres Landes entspricht.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag der BitiQ Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.



Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es gibt viel zu lernen, wenn es um Kryptowährungen geht, vor allem, wenn du ein Anfänger bist, der gerade erst auf dem Weg zum Krypto-Händler ist. Glücklicherweise gibt es tonnenweise verschiedene Ressourcen, die du nutzen kannst, um dich über alles zu informieren: von den Krypto-Grundlagen bis hin zu den profitabelsten Handelsstrategien!Für viele ist ein Online-Kurs der beste Weg, etwas über ein Thema zu lernen. Online-Kurse sind perfekt, um alles Mögliche zu lernen, da sie bequem, erschwinglich und anfängerfreundlich sind. Wenn du mehr über grundlegende und komplexe Themen in Bezug auf Kryptowährungen erfahren möchtest, dann schaue dir die folgende Liste der fünf besten Online-Krypto-Kurse für Anfänger im Jahr 2023 an!Wenn du als Anfänger daran interessiert bist, mehr über Kryptowährungen zu lernen, dich aber nicht auf einen Online-Krypto-Kurs festlegen willst, wird es dich freuen zu hören, dass du auch andere Möglichkeiten hast. Denn während manche Menschen Informationen am besten durch Lesen und das Absolvieren von Prüfungen oder Quizspielen lernen und behalten, bevorzugen andere vielleicht einen eher praktischen Ansatz.Wenn das auf dich zutrifft oder du eine Kombination aus Online-Kursen und anderen Formen der Anleitung suchst, dann solltest du einen Krypto-Broker in Betracht ziehen. Ein Broker ist ein Unternehmen oder eine Person, deren Aufgabe es ist, Händler anzuleiten und ihnen durch verschiedene Tools und Ressourcen Unterstützung zu bieten. Broker sind besonders für Anfänger geeignet, die sich vielleicht nicht trauen, ganz allein mit dem Handel zu beginnen.Um den besten Broker für deine Handelsbedürfnisse zu finden, empfehlen wir die Nutzung einer Krypto-Plattform. Die Plattform bitqt-app.net/de/ zum Beispiel fungiert als Vermittler, der Händler auf der ganzen Welt mit Brokern verbindet, oft durch fortschrittliche KI-Algorithmen. Die Website ist eine großartige Option für alle Händler, die mithilfe eines funktionsreichen Brokers vom Anfänger zum Experten aufsteigen möchten.Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, glauben wir, dass es am besten ist, die Anleitung eines Brokers mit einem Online-Krypto-Kurs zu kombinieren, um sich selbst auf den richtigen Weg in Richtung Kryptowährungshändler zu bringen!"Die beste Rendite bringt eine Investition in Wissen." - Wenn du bereit bist, deinen Handel auf die nächste Stufe zu heben, dann probiere jetzt einen dieser informativen Kryptowährungskurse aus!Am besten geeignet für – AnfängerHauptmerkmale – Lebenslanger Zugang, Abschlusszertifikat, Engagierter SupportDieser fantastische und tiefgehende Kurs, der von Udemy angeboten wird, deckt alle wesentlichen Themen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ab und gibt Anfängern den perfekten Schub nach vorne! In über 100 Vorträgen lernst du, wie du mit Kryptowährungen handeln kannst, deine Wallet absicherst, Risiken reduzierst, deine Gewinne schützt, Charts analysierst, Markttrends bestimmst und vieles mehr!Ein hervorstechendes Merkmal dieses Kurses ist die engagierte Unterstützung sowohl durch die Dozenten als auch durch die Udemy-Community. Wenn du mit einem bestimmten Abschnitt in diesem Kurs Schwierigkeiten oder Fragen dazu hast, dann verspricht Udemy, dass du innerhalb von 24 Stunden eine hilfreiche Antwort erhalten wirst! Insgesamt ist dies einer der besten Krypto-Kurse für Anfänger aufgrund der breiten Palette der behandelten Themen, der detaillierten Videos und des engagierten Supports!Am besten geeignet für – Absolute AnfängerHauptmerkmale – Mehrere Quiz, Kompatibilität mit Mobilgeräten, AbschlusszertifikatWenn du mit den Grundlagen von Kryptowährungen beginnen möchtest, dann sollte dieser Krypto-Kurs von LinkedIn Learning deine allererste Anlaufstelle sein! Wie der Name schon verrät, vermittelt dir dieser Kurs die Grundlagen über Kryptowährungen und wird vom preisgekrönten Branchenführer, Direktor und Sprecher Dr. Jonathan Reichenta geleitet.In diesem Kurs lernst du die Grundlagen über Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und Tokenomics kennen. Außerdem erfährst du mehr über den Mining-Prozess von Kryptowährungen, die Rolle von Krypto-Wallets und die Zukunft dieses digitalen Assets. Nach Abschluss des Kurses erhältst du ein Abschlusszertifikat, das du als PDF herunterladen oder auf deinem LinkedIn-Profil teilen kannst. Du hast auch die Möglichkeit, dein Wissen nach Abschluss des Kurses durch eine Reihe von Quizfragen zu testen!Dieser Kurs ist eine der kürzesten Optionen auf unserer Liste und dauert etwas mehr als eine Stunde. Wenn du also keine Lust hast, einem Kurs Tage oder Wochen zu widmen, aber dennoch etwas über die Grundlagen von Kryptowährungen lernen willst, dann ist dies eine ideale Option für dich!Am besten geeignet für – Anfänger bis Fortgeschrittene