Caesars Palace

Aria Resort und Casino

Bellagio Resort und Casino

Sicher kennst du den berühmten Springbrunnen vor dem Bellagio, denn er gehört zu den berühmtesten touristischen Attraktionen am Strip. Doch als passionierte Spieler sind wir eher am Innenleben des Bellagio Casinos interessiert. Und das hat es wirklich in sich. Vor allem bei Pokerfans ist das Bellagio ein beliebter Treffpunkt, denn dort werden immer spannende Events geboten.



Doch natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken, schließlich breitet sich die Spielfläche auf 116.000 Quadratmetern aus. Dort gibt es über 2.300 Spielautomaten und Video Poker Spiele. Wenn du die Gelegenheit hast, dann nimm an einem der Spielautomaten Turniere teil, die in regelmäßigen Abständen geboten werden. Die Auszahlungen können sich sehen lassen, denn sie belaufen sich zwischen 100.000 und 1 Million US-Dollar. Außerdem gibt es die üblichen Tischspiele wie Craps, Roulette, Baccarat, Blackjack, Casio War und viele mehr.



Resorts World Las Vegas Hotel and Casino

Das Resorts World Las Vegas ist das neuste Casino in Las Vegas. Es wurde erst im Juni 2021 eröffnet und bietet dementsprechend eine Casino Erfahrung der Extraklasse. Es ist mit modernster Technologie ausgestattet, so dass die anderen Spielstätten auf uns eher altbacken wirken, wenn wir vergleichen.



Schauen wir uns den neuen Standort in Sin City etwas genauer an. Die Spielfläche beträgt 117.000 Quadratmeter und ist damit nicht größer als in den anderen Casinos. Du findest die üblichen Klassiker wie Spielautomaten, Blackjack, Baccarat, Roulette und mehr.



Dennoch wirst du schnell merken, dass es hier anders ist. Du kannst völlig bargeldlos zahlen. Du kannst Guthaben überweisen oder dir auszahlen lassen, ohne dich vom Tisch zu erheben. Die Zeiten, in denen du dich auf den Weg zum nächsten Geldautomaten machen musstest, sind endgültig vorbei. Dennoch ist für den nötigen Spielerschutz gesorgt, denn bereits vor deiner Session kannst du festlegen, wie viel du für deinen Besuch im Casino aufbringen willst.



Circa Hotel and Casino

Willst du eine echte kultige Casino Erfahrung, dann sollte ein Besuch im Circa Casino auf deinem Programm stehen. Das Besondere am Circa ist, dass es von Grund auf neu gebaut wurde, anstatt dass eine bereits vorhandene Immobilie umgebaut wurde.



Das Casino verfügt über hochmoderne Spielbereiche mit hohen Tischen und privaten Hightech Tables. Die Spielautomaten im High Limit Slot-Bereich sind auf dem neuesten Stand der Technik, um dir den zusätzlichen Spaß zu bieten. Lohnenswert ist auch das Treueprogramm im Circa. Mit etwas Glück kannst du dich für kostenlose Waren, Freispiele an den Sots und Rabatte im Casino qualifizieren.



Schlussfolgerung

Casinos in Las Vegas sind eine große Attraktion für viele Besucher, die die Stadt besuchen. In den letzten Jahren sind viele aufregende Locations entstanden, die mehr Spaß versprechen und den Gästen ein besseres Spielerlebnis bieten können.



Deine Lieblingsspiele wirst du in den Top Casino in Las Vegas sicher finden, von Tischspielen bis hin zu Spielautomaten. Einige Casinos bieten ihren Gästen ein persönliches Spielerlebnis mit einer VIP-Lounge, in der du dein Spiel bequem und in aller Ruhe mit ausgewählten Gästen erleben kannst.



Wenn du ein echter passionierter Spieler bist, musst du dir die neuen Casinos in Las Vegas unbedingt anschauen. Dort wirst du mit Sicherheit eine tolle Erfahrung machen und gleichzeitig hast du auch die Chance auf hohe Gewinne. (12.08.2022/ac/a/m)









