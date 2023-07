Blackjack

Baccarat

Bei der Gesamtsumme der Hand zählen Sie nur die "Einsen"-Ziffer (eine Hand mit 6 und 7, was 13 entspricht, wäre 3 wert).



Sie können darauf wetten, dass der Zahler mit einer Rendite von 1/1 gewinnt. Ein Banker-Gewinn zahlt 19/20 (1/1 minus 5 % Casino-Provision). Sie können auch darauf wetten, dass die Hände unentschieden enden. In diesem Fall beträgt die Auszahlung 8/1.



In manchen Fällen erhält der Bankhalter eine dritte Karte, abhängig von der Gesamtsumme des Spielers. Deshalb ist es klug, trotz der Provision von 5 % auf den Bankier zu setzen.



Poker

Online-Poker wird zwischen Spielern und nicht gegen das Haus gespielt. Der Pokerraum erhebt eine Gebühr für jede bezahlte Turnierteilnahme oder jede qualifizierte Cash-Game-Hand.



Das Wazamba Casino bietet eine große Auswahl an Pokerspielen und Turnieren für alle Spieler.



Wenn Sie ein Anfänger sind, spielen Sie am besten an Tischen mit niedrigen Einsätzen. Alternativ können Sie an Cash-Tischen mit höheren Einsätzen, Sit’n’Gos oder Turnieren mit mehreren Tischen groß spielen.



Sie können sogar an Satellites teilnehmen, um Zugang zu großen Live-Turnieren zu gewinnen.



Videopoker

Videopoker transportiert das klassische Casino-Kartenspiel auf Ihren Computer. Spielen Sie einfache Jacks or Better oder nehmen Sie an Bonus-Poker mit großen Multiplikatoren teil.



Beim Videopoker geht es darum, die bestmögliche Pokerhand zu erzielen.



Ein Spieler erhält zu Beginn fünf Karten. Sie müssen entscheiden, welche Karten sie behalten und welche sie abwerfen.



Die abgeworfenen Karten werden durch neue ersetzt, um die Hand des Spielers zu vervollständigen.



Abhängig von der Qualität Ihrer Hand erhalten Sie eine Auszahlung. Es gibt immer eine qualifizierende Mindest Hand, die in der Auszahlungstabelle auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Bei "Jacks or Better" zum Beispiel gewinnen Sie einen Preis, wenn Sie mindestens ein paar Buben haben. Sie können den Jackpot knacken, indem Sie einen Royal Flush gewinnen.



Bei Wazamba finden Sie eine Vielzahl großartiger Videopoker Spiele von Entwicklern wie IGT und Microgaming. Der Hausvorteil variiert von Spiel zu Spiel, liegt aber normalerweise bei etwa 0,46–0,60 %. (16.07.2023/ac/a/m)









