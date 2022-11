Börse Frankfurt-Aktienkurs beaconsmind-Aktie:

12,60 EUR +5,00% (29.11.2022, 08:07)



Euronext Paris-Aktienkurs beaconsmind-Aktie:

11,80 EUR (28.11.2022)



ISIN beaconsmind-Aktie:

CH0451123589



WKN beaconsmind-Aktie:

A2QN5W



Ticker-Symbol beaconsmind-Aktie:

81D



Euronext Paris Ticker-Symbol beaconsmind-Aktie:

MLBMD



Kurzprofil beaconsmind AG:



Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589, WKN: A2QN5W, Ticker-Symbol: 81D, Euronext Paris-Ticker: MLBMD) wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com. (29.11.2022/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - beaconsmind-Aktienanalyse von First Berlin:Die Aktienanalysten von First Berlin nehmen die Coverage der Aktie der beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589, WKN: A2QN5W, Ticker-Symbol: 81D, Euronext Paris-Ticker: MLBMD) mit dem Votum "buy" auf.First Berlin erwarte für beaconsmind eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums in den kommenden Jahren. Getrieben werde das Umsatzwachstum unter anderem durch die jüngste Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an FREDERIX Hotspot. FREDERIX habe ein attraktives Portfolio mit einem hohen Cross-Selling-Potenzial mit 530 Kunden und rund 10.400 Point of Sales, darunter Kunden wie Lidl und Kaufland. Der Einsatz der beaconsmind-Lösung bei Großkunde Adidas zeige schon heute das große Potenzial der Location-Based-Marketing-Lösung von beaconsmind und könnte die Aufmerksamkeit weiterer bekannter Unternehmen auf beaconsmind lenken.Zudem seien sich Experten einig, dass nach der pandemiebedingten Schließung von Einzelhandelsgeschäften nunmehr jene Retailer die besten Erfolgsaussichten hätten, die in ihren Stores LBM-Lösungen einsetzen und damit das Kundenerlebnis verändern würden. Die Pipeline umfasse derzeit mehrere Großkunden mit einem Umsatzpotenzial von jeweils 5 bis 50 Mio. CHF. Für 2023 prognostiziere First Berlin einen Umsatz von 8,71 Mio. CHF und für 2024 16,09 Mio. CHF bei einem EPS von dann 1,02 CHF. Der Break-even werde für 2023 erwartet.Die Aktienanalysten von First Berlin haben die Coverage der beaconsmind AG aufgenommen und die Aktien des Unternehmens zum Kauf empfohlen. Das Kursziel liege bei 22,00 Euro. Damit sehe First Berlin ein hohes Kurspotenzial von rund 82 Prozent. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie habe am 28.11.2022 (XETRA) bei 12,10 Euro gelegen. (Analyse vom 29.11.2022)Börsenplätze beaconsmind-Aktie: