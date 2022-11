Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



15,70 EUR -2,48% (23.11.2022, 08:00)



16,10 EUR 0,00% (23.11.2022, 09:41)



NL0006129074



A0M530



3IT



Die audius SE (zuvor IT Competence Group SE) (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist eine Holdinggesellschaft für wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Digitale Transformation. Sie bietet über ihre Tochtergesellschaften Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen IT- sowie Dateninfrastrukturen im deutschsprachigen Raum an. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur, welcher mit rund 78% den größten Teil des Umsatzes repräsentiert, erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zur Entwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen. Im Geschäftsbereich Daten-Infrastruktur tritt man als Full-Service Provider rund um den Netzausbau auf. Strategisch will audius durch die Verbindung von exzellenten IT-Gesellschaften eine führende IT-Beratungs- und Solutions-Gruppe etablieren. (23.11.2022/ac/a/nw)



audius habe den Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt und sowohl die Gesamtleistung als auch das EBITDA erneut deutlich steigern können. Hierbei profitiere die Gesellschaft sowohl von den getätigten Übernahmen als auch von der hohen Dynamik in Teilen des Leistungsportfolios. In Summe der ersten neun Monate sei die Gesamtleistung damit um 25 Prozent auf 54,0 Mio. Euro und das EBITDA um 21 Prozent auf 6,3 Mio. Euro gesteigert worden. Auch für die Zukunft sei derzeit trotz der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung kein Ende des Wachstumskurses absehbar. Gestützt auf einen erneut erhöhten Auftragsbestand von 45,6 Mio. Euro habe audius die im Sommer angehobene Prognose für 2022 (Umsatz: über 71 Mio. Euro, EBITDA: über 7,5 Mio. Euro) bestätigt und weiteres Wachstum für 2023 angekündigt.Auch die Aktienanalysten von SMC Research hätten ihre Schätzungen unverändert gelassen und sähen auf dieser Basis den fairen Wert bei 22,00 Euro je Aktie (zuvor: 21,70 Euro).Damit bietet die audius-Aktie trotz des zuletzt deutlichen Anstiegs weiteres Potenzial von mehr als einem Drittel, weswegen Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Urteil "buy" bestätigt. (Analyse vom 23.11.2022)