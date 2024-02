(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - audius-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der audius SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) zu kaufen.Die audius SE sei vor allem in der DACH-Region als IT- und Servicedienstleister für Mobilfunkausbau (5G), Netzwerktechnik und Softwareanwendungen tätig. Das Unternehmen profitiere weiterhin von der fortschreitenden Digitalisierung. Ein wesentlicher Treiber der operativen Entwicklung sei neben dem organischen Wachstum die sehr hohe M&A-Aktivität des Unternehmens.Zuletzt seien die im Mobilfunkbereich angesiedelte Elektro Mahlberg GmbH und im Juli 2022 die ILK Internet GmbH erworben worden. Mit der letzten Akquisition seien die Segmente IT-Services und Software gestärkt worden. Diese Strategie solle auch in den kommenden Jahren beibehalten und neue Akquisitionsziele ins Auge gefasst werden. Zudem stünden Themen wie Cloud, künstliche Intelligenz und Big Data bei vielen Unternehmen weiterhin ganz oben auf der Agenda. Somit würden sich auch in Zukunft weitere Wachstumspotenziale in diesen Segmenten ergeben. Auch der Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland erfordere hohe Investitionen, die unter anderem durch den Erwerb der Elektro Mahlberg GmbH abgedeckt werden könnten.Die audius SE habe sich in den vergangenen Geschäftsjahren durch einen Mix aus organischem und anorganischem Wachstum sehr dynamisch entwickelt. Seit 2015 habe die Gesamtleistung mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 22,6% deutlich gesteigert werden können. Auch im Geschäftsjahr 2022 sei der Umsatz um 25,9% auf 73,35 Mio. EUR (VJ: 58,27 Mio. EUR) deutlich angestiegen und habe damit ein neues Allzeithoch erreicht. Neben einem ebenfalls starken Anstieg des EBITDA auf 7,89 Mio. EUR (VJ: 6,69 Mio. EUR) habe sich das Ergebnis nach Steuern um 15,0% auf 3,45 Mio. EUR verbessert (VJ: 3,00 Mio. EUR). Neben dem organischen Wachstum habe auch die Integration der letzten beiden Akquisitionen zu dieser Entwicklung beigetragen. Umsatztreiber sei vor allem der Geschäftsbereich Mobilfunk mit einem Umsatz von 26,8 Mio. EUR gewesen (VJ: 14,8 Mio. EUR), der mittlerweile 36% des Gesamtumsatzes erwirtschafte.Auch im Geschäftsjahr 2023 habe die audius SE ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt und in den ersten neun Monaten eine Steigerung der Gesamtleistung um 8,0% auf 58,3 Mio. EUR (VJ: 54,0 Mio. EUR) verzeichnen können. Wachstumstreiber seien neben den akquirierten Unternehmen die Bereiche Software und Mobilfunk gewesen. Aufgrund eines etwas schwächeren dritten Quartals, das durch einmalige Auftragsverschiebungen im Mobilfunkbereich und ungewöhnlich viele Krankheitstage beeinflusst gewesen sei, werde die zu Jahresbeginn veröffentlichte Umsatzprognose leicht verfehlt, die Ergebnisprognose jedoch erreicht. audius habe mit einer Gesamtleistung von 80 Mio. EUR und einem EBITDA von über 8 Mio. EUR gerechnet. Das Unternehmen rechne für 2024 mit weiterem Wachstum, auch durch die neu getätigten Investitionen in den neuen Geschäftsbereich "Mobile Device Management".Auf Basis ihrer Schätzungen haben Cosmin Filker und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert für die Aktie der audius SE von 19,00 EUR ermittelt und empfehlen die Aktie zum Kauf. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze audius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs audius-Aktie:11,60 EUR 0,00% (09.02.2024, 12:04)XETRA-Aktienkurs audius-Aktie:11,60 EUR -0,85% (09.02.2024, 10:40)ISIN audius-Aktie:NL0006129074WKN audius-Aktie:A0M530Ticker-Symbol audius-Aktie:3ITKurzprofil audius SE:Die audius SE (zuvor IT Competence Group SE) (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist eine Holdinggesellschaft für wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Digitale Transformation. Sie bietet über ihre Tochtergesellschaften Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen IT- sowie Dateninfrastrukturen im deutschsprachigen Raum an. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur, welcher mit rund 78% den größten Teil des Umsatzes repräsentiert, erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zur Entwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen. Im Geschäftsbereich Daten-Infrastruktur tritt man als Full-Service Provider rund um den Netzausbau auf. Strategisch will audius durch die Verbindung von exzellenten IT-Gesellschaften eine führende IT-Beratungs- und Solutions-Gruppe etablieren. (09.02.2024/ac/a/nw)