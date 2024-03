3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil audius SE:



Die audius SE (zuvor IT Competence Group SE) (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist eine Holdinggesellschaft für wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Digitale Transformation. Sie bietet über ihre Tochtergesellschaften Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen IT- sowie Dateninfrastrukturen im deutschsprachigen Raum an. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur, welcher mit rund 78% den größten Teil des Umsatzes repräsentiert, erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zur Entwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen. Im Geschäftsbereich Daten-Infrastruktur tritt man als Full-Service Provider rund um den Netzausbau auf. Strategisch will audius durch die Verbindung von exzellenten IT-Gesellschaften eine führende IT-Beratungs- und Solutions-Gruppe etablieren. (13.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - audius-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der audius SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) weiterhin zu kaufen.Vorläufigen Zahlen zufolge habe audius auch in dem herausfordernden Geschäftsjahr 2023 die Gesamtleistung gesteigert, wenn auch der Zuwachs diesmal mit 6 Prozent auf 78,4 Mio. Euro klar unter dem Niveau der Vorjahre geblieben sei. Noch stärker habe sich das schwierige Umfeld auf das EBITDA ausgewirkt, das statt des ursprünglich angestrebten Anstiegs auf über 8,0 Mio. Euro um 4 Prozent auf 7,6 Mio. Euro gesunken sei. Gleichwohl sei damit erneut eine beachtliche EBITDA-Marge von fast 10 Prozent erzielt worden.Dabei habe das herausfordernde Umfeld mehrere Facetten gehabt. Neben der teilweise konjunkturell gebremsten Nachfrage, etwa bei einigen Automotivekunden, hätten dazu zeitweilige Verzögerungen und Verschiebungen im Bereich Mobilfunk und ein außerordentlich hoher Krankenstand gehört. Ergebnisseitig hätten sich darüber hinaus die gestiegenen Personal- und Sachkosten sowie die Vorleistungen in den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes MDM belastend ausgewirkt.Da einige dieser Belastungen inzwischen an Gewicht verloren hätten bzw. verlieren würden, wolle audius dieses Jahr wieder stärker wachsen und die Profitabilität wieder verbessern. Gestützt u.a. auf den auf einen neuen Rekordwert von 56,8 Mio. Euro deutlich gewachsenen Auftragsbestand und auf den erwarteten Beitrag des neuen MDM-Geschäfts, peile das Management für 2024 eine Gesamtleistung von über 85 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 8,5 Mio. Euro an. Bis 2026 solle die Gesamtleistung sogar auf über 115 Mio. Euro zulegen, dies allerdings auch dank weiterer Übernahmen.Während die Zahlen für 2023 etwas unter den Erwartungen der Aktienanalysten von SMC Research ausgefallen seien, würden die Wachstumsprognosen ihre bisherigen Annahmen übertreffen. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten beides in ihr Modell integriert, woraus sich in Summe ein leicht erhöhtes Kursziel von 21,00 Euro (zuvor: 20,80 Euro) ergeben habe.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.