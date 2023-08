Börsenplätze audius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs audius-Aktie:

14,00 EUR +2,19% (22.08.2023, 11:14)



XETRA-Aktienkurs audius-Aktie:

13,80 EUR +0,73% (21.08.2023, 17:36)



ISIN audius-Aktie:

NL0006129074



WKN audius-Aktie:

A0M530



Ticker-Symbol audius-Aktie:

3IT



Kurzprofil audius SE:



Die audius SE (zuvor IT Competence Group SE) (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist eine Holdinggesellschaft für wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Digitale Transformation. Sie bietet über ihre Tochtergesellschaften Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen IT- sowie Dateninfrastrukturen im deutschsprachigen Raum an. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur, welcher mit rund 78% den größten Teil des Umsatzes repräsentiert, erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zur Entwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen. Im Geschäftsbereich Daten-Infrastruktur tritt man als Full-Service Provider rund um den Netzausbau auf. Strategisch will audius durch die Verbindung von exzellenten IT-Gesellschaften eine führende IT-Beratungs- und Solutions-Gruppe etablieren. (22.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - audius-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der audius SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) weiterhin zu kaufen.audius sei im ersten Halbjahr erneut gewachsen. Bei einem Anstieg der Gesamtleistung um knapp 9 Prozent auf 38,6 Mio. Euro habe das EBIT im Gleichschritt damit auf 3,5 Mio. Euro gesteigert werden können. Separat betrachtet habe die Dynamik im zweiten Quartal zwar merklich nachgelassen, doch scheine dies vor allem auf saisonale Effekte sowie auf Verzögerungen in der Auftragsvergabe zurückzuführen zu sein. Ein Einbruch der Nachfrage sei hingegen nicht erkennbar, wie nicht zuletzt der hohe Auftragsbestand signalisiere, der per Ende Juni mit 54,5 Mio. Euro um 8 Prozent höher gelegen habe als zu Jahresbeginn.audius habe vor dem Hintergrund seine Prognose (Gesamtleistung von über 80 Mio. Euro und EBITDA von mehr als 8,0 Mio. Euro) bestätigt, auch Jakubowski lasse seine Schätzungen (82,5 resp. 8,4 Mio. Euro) unverändert.Auf dieser Grundlage sehe der Analyst den fairen Wert der audius-Aktie bei 21,60 Euro (zuvor: 21,20 Euro) und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link