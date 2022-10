Börsenplätze audius-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs audius-Aktie:

13,40 EUR +1,52% (06.10.2022, 08:05)



Tradegate-Aktienkurs audius-Aktie:

13,80 EUR +2,22% (05.10.2022)



ISIN audius-Aktie:

NL0006129074



WKN audius-Aktie:

A0M530



Ticker-Symbol audius-Aktie:

3IT



Kurzprofil audius SE:



Die audius SE (zuvor IT Competence Group SE) (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist eine Holdinggesellschaft für wachstumsorientierte Unternehmen aus dem Bereich Digitale Transformation. Sie bietet über ihre Tochtergesellschaften Beratung und Dienstleistungen rund um die Themen IT- sowie Dateninfrastrukturen im deutschsprachigen Raum an. Der Geschäftsbereich IT-Infrastruktur, welcher mit rund 78% den größten Teil des Umsatzes repräsentiert, erstreckt sich von der Beratung und Implementierung maßgeschneiderter IT-Infrastrukturlösungen bis zur Entwicklung und Vermarktung von eigenen Business Applikationen. Im Geschäftsbereich Daten-Infrastruktur tritt man als Full-Service Provider rund um den Netzausbau auf. Strategisch will audius durch die Verbindung von exzellenten IT- Gesellschaften eine führende IT-Beratungs- und Solutions-Gruppe etablieren. (06.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - audius-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Claudius Schmidt und Carsten Stern, Aktienexperten des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der audius SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) unter die Lupe.Wenn ein Unternehmen über 30 Jahre alt und immer noch mehrheitlich im Besitz der Gründerfamilie sei, dann sei dort in dieser Zeit entweder gar nichts passiert oder viel Gutes. Letzteres treffe bei der aaudius SE zu. Als IT Competence in Waalre (bei Eindhoven/NL) aus der Taufe gehoben, habe die seit 2007 an der Frankfurter Börse gelistete Aktie in den ersten Jahren ein Schattendasein geführt.Heute sei audius eines der führenden mittelständischen deutschen IT- und Softwareunternehmen mit drei Segmenten: Die IT-Services würden für jeden Kunden individuelle IT-Service-Konzepte entwickeln, Software erstelle innovative End-to-End-Lösungen für die Industrie 4.0/IoT, und Netze/Mobilfunk G5 sorge für kostengünstige Alternativen und ein schnelleres Internet.Die Kombination aus einem sich gegenseitig beflügelnden, organischen Wachstum und geschickten Zukäufen habe seit sechs Jahren für einen durchschnittlichen Geschäftsaufschwung um 23,8% gesorgt. 2021, zum 30-jährigen Firmenjubiläum der Gruppe, hätten die Erlöse gleich um 68,2% auf EUR 58,3 (34,6) Mio. zugelegt. Immerhin EUR 5,6 (1,2) Mio. habe die SE dazu beigesteuert. Bei der Gesamtleistung seien auf IT-Service EUR 27,30, Software 16,5 und Netze/Mobilfunk 14,8 Mio. entfallen. Auf diesen drei Beinen stehe das Unternehmen gut, habe Vorstand Wolfgang Wagner im Interview erklärt. Und kippele nicht, möchte man hinzufügen.Voll im Soll und sorgenfrei: Aus der unscheinbaren kleinen Gesellschaft, vor 30 Jahren als GmbH gegründet und noch vor acht Jahren mit einem Jahresgewinn von EUR 150.000 wenig beachtet, sei ein finanziell robuster und wachstumsstarker Konzern geworden, der seine weitere Expansion planvoll und umsichtig angehe. Die audius SE setze auf Kompetenzausbau, Ausrollen des Geschäftsmodells, standardisierte und individuelle Produkte und Leistungen. Personal sei wichtiger als Material. Das sei auch sichtbar in der Ergebnisrechnung. Dank der jüngsten Akquisitionen würden sich die Erlöse 2022 fast gleichmäßig auf die drei Segmente verteilen. Die Bewertung erscheine mit einem KUV von 1 und einem KGV 2022e von 19 sehr günstig. (Ausgabe 10/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link