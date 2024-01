Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

2,00 EUR -1,96% (17.01.2024, 14:40)



XETRA-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

2,02 EUR -0,98% (16.01.2024, 17:36)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (17.01.2024/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin spekulativ zu kaufen.Wie stark die artec-Zahlen von der Akquise, Abarbeitung und Umsatzwirksamkeit einzelner Aufträge abhängen würden, hätten die letzten Wochen noch einmal veranschaulicht. So habe das Unternehmen noch Anfang Dezember die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wegen der vorläufigen Absage eines großen BOS-Projekts, an dessen Akquise artec bereits seit Ende 2022 gearbeitet habe, von zuvor "über 3 Mio. Euro" auf 2,8 bis 2,9 Mio. Euro revidiert, um nun doch noch einen Umsatz vor rund 3,0 Mio. Euro anzukündigen. Der Grund für die jüngste Wendung sei die erfolgreiche Akquise und vor allem rechtzeitige Abarbeitung eines größeren Auftrags eines NATO-Landes gewesen, der zudem ein signifikantes Potenzial für Folgegeschäft verspreche.Auch sonst berichte das Unternehmen von einem großen Interesse an seinen Produkten und insbesondere an den KI-angereicherten XentauriX-Systemen. Mit Verweis auf eine Vielzahl in der Bearbeitung und in der Anbahnung befindlicher Aufträge zeige sich artec im Hinblick auf das laufende Jahr zuversichtlich und wolle das Wachstum fortsetzen.Auch Jakubowski sehe aufgrund dieser Dynamik gute Chancen, dass artec 2024 wachsen könne und kalkuliere, wie bisher, mit einem Umsatzplus von 20 Prozent. Allerdings habe Jakubowski die Schätzung für 2023 von zuvor 3,1 auf 3,0 Mio. Euro geringfügig reduziert, was sich auch auf die Gewinnschätzungen für 2023 und die Folgejahre dämpfend ausgewirkt habe.Da dies in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen ist, sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, seine Schätzungen mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, weswegen er das Urteil "speculative buy" für die artec technologies-Aktie weiter für gerechtfertigt hält. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link