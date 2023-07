Wer auf KI-Aktien setzen wolle, habe derzeit genügend Auswahl. Von einer Zockerei mit artec rät "Der Aktionär" ab, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 10.07.2023)



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (10.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.KI sei nach wie vor das Thema an der Börse. Der Megatrend, der die Wirtschaft auf Jahre nachhaltig verändern werde, küsse auch Microcaps wach, von denen man bislang nichts gehört habe. artec technologies etwa werde in Börsenforen heiß diskutiert. Doch Anleger sollten aufpassen, dass sie sich nicht die Finger verbrennen würden.artec technologies, 2000 gegründet, habe sich nach eigenen Angaben auf die Herstellung von "hochmodernen Videosystemen" spezialisiert. Die Produktreihen würden Multieye und Xentaurix heißen.Mit Multieye biete das Unternehmen "Produkte und Systemlösungen sowohl für einfache als auch für komplexe Videoüberwachungs- und -sicherheitsanlagen" an.Xentaurix-Produkt- und Systemlösungen würden "für die Aufzeichnung, Wiedergabe, Analyse und Bearbeitung von TV-, Radio- und IP-Videocontent eingesetzt - etwa für den Sendenachweis, Sendemitschnitt zur TV-Programmanalyse, für E-Learning Anwendungen und als Ereignisrecorder für Leitzentralen und Lagezentren", so die Firma.Allerdings sei artec winzig. 2022 habe die Firma gerade einmal 2,5 Millionen Euro erlöst. Das EBITDA habe sich auf 0,15 Millionen Euro belaufen. Zahl der Mitarbeiter: 21.Die Börse bewerte die Firma mit nur 8,1 Millionen Euro. Vor wenigen Wochen seien es sogar nur vier Millionen gewesen. Der Handel sei entsprechend dünn, wenige Order würden reichen, um den Kurs nach oben zu katapultieren. Das gelte natürlich auch für die andere Richtung.