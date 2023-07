Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

2,82 EUR +10,16% (10.07.2023, 11:29)



XETRA-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

2,88 EUR +24,14% (10.07.2023, 11:11)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (10.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während DAX und Co in den Konsolidierungsmodus übergegangen seien, habe die Aktie von artec technologies in den letzten Tagen kräftig aufgedreht. Zum Wochenstart springe der Kurs um weitere 20 Prozent an. Die im m:access-notierte Gesellschaft peile nach einem herausfordernden Jahr 2022 im laufenden Jahr eine Rückkehr auf den Wachstumskurs an.Mit einem Börsenwert von rund acht Millionen Euro sei artec technologies aus Diepholz ein klassischer Micro Caps. Habe die Aktie im ersten Halbjahr im Bereich um 1,60/1,70 Euro nahezu unbemerkt seitwärts gependelt, sei der Kurs in den letzten Wochen kräftig angezogen.Womit verdiene die Gesellschaft ihr Geld? artec entwickle und produziere eigenen Angaben zufolge innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden seien Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. Zuletzt habe artec eine Ausschreibung in Qatar gewonnen. Dem Vernehmen nach setze eine Nachrichtenagentur auf das TV-, Web-TV- und Radio-Informationssystem Xentaurix, eine KI-basierte automatische Transkription, die Audiodaten nahezu in Echtzeit in Text umwandele und in unterschiedlichste Sprachen übersetze.Laut den Analysten von SMC-Research würden sich bei artec seit einigen Jahren starke und schwache Perioden abwechseln, daher sei es trotz vieler vielversprechender Ansätze noch nicht gelungen, ein nachhaltig profitables Umsatzwachstum zu erzielen. Ein zentrales Problem sei dabei der ausgeprägte Projektcharakter des Geschäfts. Sie würden die Aktie dennoch bei 3,00 Euro fair bewertet sehen und hätten Ende Mai ihre Einschätzung mit "speculative buy" bestätigt.Das Handelsvolumen bei dem Spezialwert habe zum Wochenstart noch einmal deutlich zugenommen. Die Aktie habe dabei bei über drei Euro ein neues Verlaufshoch markiert. Auch wenn hier ein Turnaround angestrebt wird, bleiben Anleger nach der Kursverdopplung bei dem Micro Cap an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2023)