SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:

6,106 CHF +6,67% (12.07.2023, 14:47)



ISIN ams-OSRAM-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-OSRAM-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

DQW1



Wiener Börse-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

AMS



SIX Swiss Exchange-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

AMS



Kurzprofil ams-OSRAM AG:



Die ams-OSRAM AG (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, Wiener Börse-Symbol: AMS, SIX Swiss Exchange-Symbol: AMS) ist in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Sensorlösungen, Sensor-ICs, Schnittstellen und der dazugehörigen Software tätig. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, 3D-Sensorik, optischer und Spektralsensorik, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme. Diese werden bei der Fertigung von Produkten, die höchste Präzision, Sensibilität und Exaktheit, optimale Funktionalität und minimalen Stromverbrauch erfordern, wie beispielsweise MP3 Player, MEMS-Mikrofone, automobile Sicherheitssysteme, elektrische Stromzähler, industrielle Sensorschnittstellen, Mobiltelefone und Smartphones, GPS-Empfänger, Herzschrittmacher sowie Wegfahrsperren mit Funkschlüssel und Keyless-Go-Systeme verwendet.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Premstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern ist der Konzern global präsent. (12.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - ams-OSRAM-Aktienanalyse von Analyst Janardan Menon von Jefferies & Co:Janardan Menon, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie der ams-OSRAM AG (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, Wiener Börse-Symbol: AMS, SIX Swiss Exchange-Symbol: AMS) weiterhin mit "hold" ein.Der europäische Halbleitersektor sei in einen neuen Aufschwung eingetreten, der in den nächsten zwei Jahren zu einer "wesentlichen weiteren Neubewertung und einem starken" Gewinnwachstum führen werde, so der Analyst gegenüber Investoren. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Wachstumsraten der weltweiten Halbleiterumsätze bis Anfang 2024 in den positiven Bereich vorstoßen und sich weiter beschleunigen würden, um in der ersten Hälfte des Jahres 2025 den Höhepunkt des Zyklus zu erreichen.Janardan Menon, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von ams-OSRAM nach wie vor mit "hold" ein und senkt das Kursziel von 6,10 auf 6,00 CHF. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:6,308 EUR +5,03% (12.07.2023, 14:59)Wiener Börse-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:6,30 EUR +6,31% (12.07.2023, 14:31)