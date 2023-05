Börsenplätze ams-OSRAM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:

5,736 EUR +3,88% (08.05.2023, 10:39)



Wiener Börse-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:

5,756 EUR +4,65% (08.05.2023, 10:23)



ISIN ams-OSRAM-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-OSRAM-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

DQW1



Wiener Börse-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

AMS



Kurzprofil ams-OSRAM AG:



Die ams-OSRAM AG (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, Wiener Börse-Symbol: AMS) ist in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Sensorlösungen, Sensor-ICs, Schnittstellen und der dazugehörigen Software tätig. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, 3D-Sensorik, optischer und Spektralsensorik, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme. Diese werden bei der Fertigung von Produkten, die höchste Präzision, Sensibilität und Exaktheit, optimale Funktionalität und minimalen Stromverbrauch erfordern, wie beispielsweise MP3 Player, MEMS-Mikrofone, automobile Sicherheitssysteme, elektrische Stromzähler, industrielle Sensorschnittstellen, Mobiltelefone und Smartphones, GPS-Empfänger, Herzschrittmacher sowie Wegfahrsperren mit Funkschlüssel und Keyless-Go-Systeme verwendet.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Premstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern ist der Konzern global präsent. (08.05.2023/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - ams-OSRAM-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die ams-OSRAM AG (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, Wiener Börse-Symbol: AMS), ein dynamisches und zukunftsorientiertes Unternehmen, entstand 2019 durch die Übernahme von OSRAM durch ams, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe sich als renommierter Hersteller für Halbleiterbauelemente etabliert und sei einer der weltweit führenden Anbieter von optischen Lösungen mit einem Portfolio an Produkten und Technologien für Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung. Die angebotenen Lösungen fänden breite Anwendung in Branchen wie Consumer-Elektronik, Industrie, Medizintechnik und der Automobilindustrie.Im ersten Quartal habe ams-OSRAM einen bereinigten Gruppenumsatz von EUR 927 Millionen verzeichnet, was einem Rückgang von 21 Prozent zum Vorquartal und 26 Prozent zum Vorjahresquartal entspreche. Die Bruttogewinnmarge sei mit 29 Prozent gegenüber dem Vorquartal konstant geblieben, habe aber unter den 33 Prozent des Vorjahresquartals gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe sich auf EUR 50 Millionen oder 5 Prozent des Umsatzes belaufen, im Vergleich zu EUR 86 Millionen oder 7 Prozent im Vorquartal und EUR 126 Millionen oder 10 Prozent im Vorjahresquartal.Das bereinigte Nettoergebnis der Gruppe habe EUR 6 Millionen betragen, im Vergleich zu EUR 29 Millionen im Vorquartal und EUR 102 Millionen im Vorjahresquartal. Damit habe das angepasste verwässerte Ergebnis je Aktie im ersten Quartal bei EUR 0,02 pro Aktie gelegen. Der operative Cashflow habe im ersten Quartal EUR 162 Millionen erreicht, wohingegen der Free Cashflow aufgrund gestiegener Investitionen auf minus EUR 139 Millionen gesunken sei. Die Nettoverschuldung habe am 31. März 2023 bei EUR 1,94 Milliarden gelegen, was einem Verschuldungsgrad von 2,5 entspreche, gemessen am bereinigten EBITDA. Die liquiden Mittel hätten sich am 31. März 2023 auf EUR 861 Millionen belaufen, was die angesprochenen höheren Investitionsausgaben widerspiegele.Im ersten Quartal habe das Halbleiter-Segment von ams-OSRAM, das 59 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe beigesteuert habe, eine gemäßigte Leistung gezeigt. Rückläufige Verkaufszahlen in verschiedenen Märkten hätten zu einer geringeren Auslastung der Produktionskapazitäten geführt und somit die Rentabilität beeinträchtigt. Kostenreduktionsinitiativen hätten diese negativen Effekte zum Teil ausgleichen können. Das Automobilgeschäft innerhalb des Segments sei entsprechend den Erwartungen verlaufen, die von einem leichten Rückgang ausgegangen seien, während das Consumer-Geschäft aufgrund einer verminderten Nachfrage im weltweiten Smartphone- und Mobilgerätemarkt nachgelassen habe. Das Industrial & Medical-Geschäft habe sich gemischt entwickelt, wobei einige Produktlinien positivere Beiträge geliefert hätten.Im zweiten Quartal sehe sich ams-OSRAM mit weiteren Herausforderungen in wichtigen Märkten konfrontiert. Trotz einer Stabilisierung der Nachfrage im Automobilbereich und im Industrial & Medical-Geschäft bleibe die Situation im Consumer-Geschäft angespannt. Für das zweite Quartal erwarte ams-OSRAM einen Gruppenumsatz von EUR 800 bis 900 Millionen und eine bereinigte operative EBIT-Marge von 3 bis 6 Prozent. Obwohl die Prognose für das zweite Quartal eher pessimistisch sei, gebe es Anzeichen für eine Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Die saisonalen Effekte im Smartphonemarkt und eine sich erholende Konjunktur könnten zu einem stärkeren Nachfrageumfeld führen. Angesichts der aktuellen Konjunktur- und Markttrends, sei ams-OSRAM optimistisch, dass die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte besser verlaufen könnte. Das Unternehmen hofft, von einem verbesserten Nachfrageumfeld und möglichen positiven Entwicklungen in den verschiedenen Marktsegmenten zu profitieren, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link