Wiener Börse-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:

4,25 EUR +1,55% (12.10.2023, 11:00)



ISIN ams-OSRAM-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-OSRAM-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

DQW1



Wiener Börse-Symbol ams-OSRAM-Aktie:

AMS



Kurzprofil ams-OSRAM AG:



Die ams-OSRAM AG (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, Wiener Börse-Symbol: AMS) ist in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Sensorlösungen, Sensor-ICs, Schnittstellen und der dazugehörigen Software tätig. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, 3D-Sensorik, optischer und Spektralsensorik, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Diese werden bei der Fertigung von Produkten, die höchste Präzision, Sensibilität und Exaktheit, optimale Funktionalität und minimalen Stromverbrauch erfordern, wie beispielsweise MP3 Player, MEMS-Mikrofone, automobile Sicherheitssysteme, elektrische Stromzähler, industrielle Sensorschnittstellen, Mobiltelefone und Smartphones, GPS-Empfänger, Herzschrittmacher sowie Wegfahrsperren mit Funkschlüssel und Keyless-Go-Systeme verwendet.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Premstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern ist der Konzern global präsent. (12.10.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ams-OSRAM: Vor dem Befreiungsschlag - AktienanalyseDer Niedergang des Sensorenherstellers ams-OSRAM (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, Wiener Börse-Symbol: AMS) scheint kein Ende zu finden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Verlust von Großaufträgen im Consumer-Bereich belaste die Gesellschaft schon seit Jahren. Zudem sorge die Integration des zugekauften Leuchtmittelherstellers OSRAM für große Probleme. Analysten hätten sogar von einer "toxischen Mischung" aus zyklischer Abhängigkeit von der Automobilbranche und anderen Verbraucherendmärkten gesprochen, die für mehr als zwei Drittel des Gruppenumsatzes stünden, hoher Kosteninflation bei gleichzeitig hohen Investitionsausgaben sowie einer substanziellen Verschuldung.Daher habe das Management bereits im Sommer eine umfassende Restrukturierung angekündigt. Diese werde nun mit einer großen Kapitalmaßnahme flankiert. ams-OSRAM wolle sich 2,25 Mrd. Euro frisches Geld durch eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten beschaffen. Damit solle die Bilanz gestärkt und auch das Wachstum beschleunigt werden. Als erste Stufe sei eine Kapitalerhöhung über 800 Mio. Euro geplant."Der mehrstufige Finanzierungsplan soll die Finanzstruktur von ams-OSRAM stärken", habe Finanzchef Rainer Irle erklärt. Mit dem Finanzierungsplan solle die Eigenkapitalquote auf rund 30 Prozent erhöht werden, im Vergleich mit den 18 Prozent per Juni dieses Jahres. Gleichzeitig solle damit die Grundlage für die geplante strategische Neuausrichtung geschaffen werden. ams-OSRAM wolle sich künftig auf sein profitables Halbleiterportfolio mit intelligenten Sensor- und Emitter-Komponenten fokussieren. Zudem solle die Position im Markt für Automotive, Industrie und Medizintechnik (AIM) ausgebaut werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-OSRAM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ams-OSRAM-Aktie:4,279 EUR +1,28% (12.10.2023, 11:37)