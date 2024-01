Aufkommende Trends im Videospielbereich für 2024

Entwicklung von Spielen auf Basis von KI: Künstliche Intelligenz ist eines der wichtigen Elemente moderner Spiele. Dank künstlicher Intelligenz, die eine Grundlage von Designtools bildet, können Entwickler atemberaubende visuelle Effekte, komplexe Spielmechaniken und realistische Umgebungen effizienter erstellen. KI kann auch dabei helfen, komplexere und dynamischere Gegner zu erschaffen.





Die am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2024

Alone in the Dark: Dieses Spiel ist ein Third-Person-Reboot des Kult-Psycho-Horrors. Seine Veröffentlichung ist für den 20. März 2024 auf den Plattformen Microsoft Windows, Xbox Series und PlayStation 5 geplant. Das Besondere an diesem Spiel ist eine neue Handlung, ein angenehmes Bild, eine düstere Atmosphäre und zahlreiche Geheimnisse.





Einige der Spiele sind fast fertig in der Entwicklung, andere benötigen noch einige Ergänzungen. Die Hauptgründe, warum diese Titel das Interesse von Videospielfans wecken, sind der Einsatz moderner Technologien und das Hinzufügen verschiedener Techniken, Systeme und Mechaniken, die sie bereits gerne ausprobieren möchten.



Indie Darlings: Kleine Studios, große Wirkung

Auch das Jahr 2024 wird reich an Indie-Spielen sein. Zahlreiche Entwickler bereiten eine riesige Auswahl an neuer Unterhaltung für Fans vor und daher verspricht das nächste Jahr ein herausragendes Jahr für Indie-Spiele zu werden.



Unter den zukünftigen Titeln sind Nine Sols, Pacific Drive, Hades 2, Neva, Laika: Aged Through Blod und Savior erwähnenswert. Einige dieser Spiele zeichnen sich durch handgefertigte Landschaften im Anime-Stil und Sprite-basierte Animationen aus.



Jedes dieser Spiele wird von namhaften Entwicklern präsentiert, die in ihre Kreationen die besten Technologien investieren. Es ist erwähnenswert, dass Indie-Entwickler einen wachsenden Einfluss auf den Spielsektor haben. Dies liegt vor allem an der großen Beliebtheit dieser Unterhaltungsmöglichkeiten, die auch im Auto genossen werden können. Die ständige Nachfrage nach Indie-Spielen schafft ständige Beschäftigung für Entwickler.



Fortsetzungen und Wiederbelebungen

Im Jahr 2024 sollen auch Spiele erscheinen, deren Veröffentlichung entweder von Jahr zu Jahr verschoben wurde oder auf deren Veröffentlichung Spieler schon seit vielen Jahren warten. Im ersten Quartal nächsten Jahres soll das Spiel "Skull & Bones" erscheinen – ein leidgeprüftes Online-Projekt von Ubisoft über Piraten und Seeschlachten. Auch das lang erwartete Fortsetzungsspiel "S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl" ist für nächstes Jahr geplant.



Ein weiteres Fortsetzungspiel ist "Frostpunk 2", das im Frühjahr erscheint und spannendes Gameplay verspricht. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils erscheint nun endlich das Sequel des Third-Person-Fantasy-Rollenspiels "Dragon Age: Dreadwolf". Im nächsten Herbst soll das Fortsetzungsspiel des Horror-Rollenspiels "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" erscheinen.



Nächstes Jahr können Gamer mit der Rückkehr des Kult-Franchise rechnen, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat – "Delta Force: Hawk Ops". Zahlreiche Fans warten auf diese Veröffentlichungen, und um die Erwartungen ihrer Nutzer zu erfüllen, nutzen zahlreiche Entwickler neue Schlachten, Technologien, Trends sowie die Erfahrung von Profis in ihren Kreationen.



Fortschritte in der Gaming-Hardware und ihre Auswirkungen auf Neuerscheinungen

2024 sollte ein revolutionäres Jahr in Bezug auf die Entwicklung von Gaming-Geräten werden. Zu den bemerkenswerten Entwicklungen zählen:



Konsolen der neuen Generation wie PlayStation 5 Pro und Xbox The Series;



Hochleistungs-Gaming-PCs;



Raytracing und 8K-Gaming;



Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Gadgets.







Darüber hinaus könnte Nintendo in der zweiten Jahreshälfte 2024 seine Spielekonsole der nächsten Generation – Switch 2 – vorstellen. Jede dieser Innovationen zielt darauf ab, das Spielerlebnis in zukünftigen Spielen zu verbessern. Es ist erwähnenswert, dass Hardware-Verbesserung eine symbiotische Beziehung zum Spieldesign hat. Durch die Verbesserung der Spielausrüstung wird das Erscheinungsbild des Spiels entsprechend verbessert und der Spieler erhält somit neue Erfahrungen.



Global Gaming: Titel mit internationaler Ausstrahlung

Im kommenden Jahr erhalten Spieler Zugang zu Spielen unterschiedlichen Geschmacks von verschiedenen Entwicklern. Laura Müller behauptet, dass es einen solchen Trend auch in der Online-Gaming-Branche gebe. Sie verbindet das Wachstum der Spielunterhaltungsvielfalt mit der Schaffung besserer Spielbedingungen und dem Einsatz moderner Technologien.



Europa, Asien, Amerika – alle diese Kontinente bieten eine Vielzahl an Spielen für die schönste Freizeitbeschäftigung. Eines der am meisten erwarteten Spiele, das im Februar nächsten Jahres erscheinen wird, ist das Spiel der amerikanischen Firma Bungie "Destiny 2: The Final Shape". Der japanische Entwickler Square Enix bietet seinen Fans im Februar eine Fortsetzung der Geschichte des spannenden Spiels – "Final Fantasy VII Rebirth".



Der kanadische Spieleentwickler Blackbird Interactive lädt Spieler ein, die erste große Serie beliebter Echtzeit-Weltraumstrategiespiele seit 20 Jahren auszuprobieren – "Homeworld 3". Ein weiteres Spiel, das Fans beim Warten auf die Veröffentlichung nervös macht, ist "Little Nightmares III" vom britischen Entwickler Supermassive Games. Wie Sie sehen, bereiten verschiedene Kontinente im Jahr 2024 etwas Neues und Aufregendes für jeden Spieler vor.



Fazit

Das Jahr 2024 wird voraussichtlich voller neuer Spielerlebnisse sein. Viele Fans von Videospielen warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung eines neuen Spiels oder eine Fortsetzung ihrer Lieblingsserie. Spieleentwickler versprechen, dass ihre Kreationen den Gaming-Bereich revolutionieren werden. Dies ist auf den Einsatz neuer Technologien zurückzuführen, die das Wahrnehmen des Gameplays radikal verändern.



Egal, ob Sie Indie-Spiele oder Actionspiele mögen, im neuen Jahr wird es eine große Auswahl geben. Künstliche Intelligenz und andere Trends, die in neuen Spielen eingesetzt werden, zielen darauf ab, ein Spielerlebnis zu bieten, das Sie noch nicht erlebt haben. (31.01.2024/ac/a/m)









