ParisParis (www.aktiencheck.de) - Am Mittwochnachmittag war es so weit: Mit knapp 4.500 Punkten stieg der EURO STOXX 50 auf den höchsten Stand seit 2007, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Damit habe Europas prominenter Blue-Chip-Index seit Ende Oktober mehr als 10 Prozent zugelegt. Das wichtigste Kaufargument war und ist die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone, so die Analysten der BNP Paribas. EZB-Direktorin Isabel Schnabel halte weitere Anhebungen mit Blick auf den jüngsten Inflationsrückgang für "eher unwahrscheinlich". Noch vor einem Monat habe sie dazu geraten, mögliche weitere Anhebungen nicht auszuschließen, da die letzte Meile im Kampf gegen die Teuerung unsicherer, langsamer und holpriger sei. Während erst kürzlich auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau unveränderte Zinsen in Aussicht gestellt hätten, rechne die Mehrheit der Marktteilnehmer bereits fest mit einer ersten Senkung im April des kommenden Jahres.Aktuelle Daten würden diese Hoffnung untermauern, denn die am Dienstag veröffentlichten Erzeugerpreisdaten würden auf einen weiter abnehmenden Inflationsdruck hindeuten. Danach seien die Produzentenpreise in der Industrie im Oktober um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen, nach minus 12,4 Prozent im September. Die damit verbundene Aussicht auf günstigere Refinanzierungskosten treibe die Kurse weiter an. Die Jahresendrally des EURO STOXX 50 könnte sich somit weiter fortsetzen, zumal der Dezember an der Börse traditionell meist überdurchschnittlich freundlich ausfalle. Das Tempo des Anstiegs und die euphorische Stimmung würden jedoch erhöhte Wachsamkeit erfordern. (Ausgabe vom 08.12.2023) (11.12.2023/ac/a/m)