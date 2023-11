Ausblick nach dem steilen Renditeanstieg



Die sinkende Inflation und die in Aussicht stehende Zinswende würden zur Stabilisierung auf dem Anleihenmarkt beitragen. Vorher seien die Renditen steil nach oben geschossen, wobei im Oktober die Rendite für 10-jährige US-Anleihen erstmals seit 2007 besorgniserregende 5 Prozent erreicht habe. Nach dem starken Ausverkauf hätten sich Anleihen kurzfristig wieder als sehr attraktiv erwiesen - zwischen Renditen und Preisen bestehe eine negative Korrelation. Ohne ein unvorhergesehenes Schwarzer-Schwan-Ereignis dürfte der Höchststand der Renditen oder der Tiefpunkt der Kurse erreicht sein.



Wachstum mit gedämpfter Dynamik



Das Wachstum der US-Wirtschaft werde sich fortsetzen, jedoch mit einer abgeschwächten Dynamik. Eine Rezession sei zwar nicht auszuschließen, werde aber durch die robuste Lage der Verbraucher weniger wahrscheinlich. Etwa 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts würden auf Konsumausgaben entfallen. Die Ölpreise hätten im September und Oktober ein bedenklich hohes Niveau erreicht und quasi als eine versteckte "Konsumsteuer" fungiert. Doch seit dem Höchststand seien die Preise um 20 Prozent eingebrochen. Aktuell würden Sorgen bezüglich der Nachfrage dominieren und dabei die geopolitischen Spannungen überlagern.



Rekordhoch in Reichweite



Historisch gesehen würden November und Dezember zu den renditestärksten Monaten des Jahres zählen. Der Aktienmarkt werde durch das Ende der Gewinn-Rezession an der Wall Street zusätzlich gestärkt. NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe in der letzten Woche beeindruckende Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Der NASDAQ verzeichne bereits seit vier aufeinanderfolgenden Wochen einen Anstieg. Das vorherige Jahreshoch sei durchbrochen worden und das Rekordhoch liege in greifbarer Nähe, mit einem Abstand von etwa 5 Prozent.



Fazit



Die Risikobereitschaft sei gestiegen und spiegele sich in einer zunehmenden Marktbreite wider. In den ersten drei Quartalen des Jahres hätten der weltweite KI-Megatrend und die Tech-Aktien das Geschehen beherrscht. In jüngster Zeit wüerden auch zyklische Werte und Small Caps wieder eine verstärkte Nachfrage erfahren. Eine beträchtliche Menge Kapital warte immer noch abseits des Spielfelds. Diejenigen, die jetzt investieren würden, würden nicht nur auf den Dezember setzen, sondern sich bereits für das Jahr 2024 positionieren. (27.11.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Skeptiker halten den NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) nach einem über 50-prozentigen Anstieg seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 für überbewertet, so die Experten von eToro.Die Bullen hingegen würden bereits auf ein neues Rekordhoch setzen, gestützt durch einen beeindruckenden Anstieg der Gewinne der führenden Tech-Konzerne der Magnificent 7 um 50 Prozent im dritten Quartal. Dies deute auf eine starke Erholung im Sektor hin und markiere einen Ausweg der USA aus der Gewinn-Rezession. Die vorliegende Analyse erläutere im Detail, weshalb Anleger langfristig optimistisch sein sollten.Zinswende in SichtDer Zinsschock habe tiefe Spuren hinterlassen, da Zentralbanken die Kreditkosten in einem beispiellosen Tempo in die Höhe getrieben hätten. Die Federal Reserve habe die Zinsspanne sogar auf 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben, doch nun zeichne sich ab, dass das Zinshoch erreicht sei. Die Aussicht auf eine Zinswende bringe eine gewisse Erleichterung mit sich und mache die Zukunft wieder planbarer. Im Jahr 2024 würden vier Zinssenkungen erwartet, wobei die erste bereits im Mai erfolgen könnte. Die größten Risiken bestünden in langanhaltend hohen Zinsen und dem Verzögerungseffekt steigender Zinsen, was hochverschuldete Sektoren besonders anfällig mache.Der Preisdruck nehme stärker ab als prognostiziert, da die aggressive Zinspolitik erfolgreich die Inflation eindämme. Im Oktober sei der Verbraucherpreisindex in den USA von 3,7 auf 3,2 Prozent gefallen, während die Kerninflation mit 4,0 Prozent etwas darüber liege. Infolgedessen habe die FED ihr angestrebtes Ziel von 2 Prozent noch nicht erreicht. Dennoch setze sich der Abwärtstrend seit dem Höchststand vor anderthalb Jahren fort. Steigende Zinsen würden weiterhin als Bremse für das Wachstum wirken. Anleger sollten darauf achten, mit welchem Grad an Zuversicht Jerome Powell die Zielerreichung kommentiere.