Tradegate-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

15,40 EUR +0,65% (25.01.2023, 12:26)



XETRA-Aktienkurs aifinyo-Aktie:

15,40 EUR +1,32% (25.01.2023, 12:26)



ISIN aifinyo-Aktie:

DE000A2G8XP9



WKN aifinyo-Aktie:

A2G8XP



Ticker-Symbol aifinyo-Aktie:

EBE



Kurzprofil aifinyo AG:



aifinyo (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine­tra­ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. (25.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - aifinyo-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) unverändert mit "buy" ein.Die starken Resultate von aifinyo für das vierte Quartal 2022 - mit einem Wachstum des abgewickelten Transaktionsvolumens um 53 Prozent auf 115 Mio. Euro - seien aus Sicht des Analysten ein sehr wichtiges Signal, das verdeutliche, dass die Gesellschaft auch im aktuell schwierigen konjunkturellen Umfeld sehr dynamisch weiter wachse. Erfreulich sei zudem, dass sich dieses Wachstum nun verstärkt auch in der Profitabilität zeige. Der Rohertrag habe in 2022 sogar um 75 Prozent auf 14 Mio. Euro zugelegt und der Vorsteuergewinn sei von 0,1 auf 1,3 Mio. Euro vervielfacht worden.Steffen erwarte in 2023 eine Fortsetzung der dynamischen und profitablen Expansion und habe seine Schätzungen etwas angehoben. Bei einem gleichzeitig erhöhten Diskontierungszins liege sein Kursziel unverändert bei 42,80 Euro und signalisiere ein weiteres deutliches Erholungspotenzial für die Aktie, die im letzten Jahr zu Unrecht stark abgestraft worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze aifinyo-Aktie: