Kurzprofil aifinyo AG:



aifinyo (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Fine­tra­ding, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. (21.10.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - aifinyo-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9, WKN: A2G8XP, Ticker-Symbol: EBE) unverändert mit "buy" ein.aifinyo habe in den ersten neun Monaten von 2022 das abgewickelte Transaktionsvolumen um 35 Prozent auf 263 Mio. Euro gesteigert und das EBIT von 0,3 auf 1,0 Mio. Euro deutlich verbessert - und das trotz einer zuletzt erhöhten Risikovorsorge. Das zeige aus Sicht der Aktienanalysten von SMC Research, dass das Unternehmen mit der gesamtwirtschaftlichen Eintrübung gut zurechtkomme. Die Gesellschaft habe die Risikostandards in jüngster Zeit noch einmal angehoben und nehme damit nun temporär zugunsten der Marge ein etwas niedrigeres Wachstumstempo in Kauf. Erfahrungsgemäß werde die Krise aber wieder neue Wachstumschancen für das Unternehmen bieten, sodass die Aktienanalysten von SMC Research davon ausgehen würden, dass die Steigerungsraten auch künftig deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen würden.Mit etwas vorsichtigeren Gewinnschätzungen insbesondere für 2023 wegen der weiteren Eintrübung der Rahmenbedingungen habe sich das Kursziel der Aktienanalysten von SMC Research von 44,40 auf 42,80 Euro leicht reduziert, signalisiere aber damit weiterhin eine starke Unterbewertung der aifinyo-Aktie. Die Aktienanalysten von SMC Research sähen das Unternehmen zu Unrecht in Sippenhaft mit dem FinTech-Sektor, der wegen zahlreicher Geschäftsmodelle mit hohem Cashverbrauch an der Börse deutlich unter Druck geraten sei. aifinyo hebe sich davon mit einem profitablen und wachstumsstarken Kerngeschäft wohltuend ab, wovon die Aktie bald wieder profitieren sollte.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt seine Einstufung für die aifinyo-Aktie mit "buy". (Analyse vom 21.10.2022)1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.