adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (25.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einer Pressemitteilung habe adidas gestern Abend vorläufige, noch nicht testierte Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Des Weiteren sei als Folge der ersten Yeezy Abstoßung der Ausblick für das laufende Jahr angehoben worden.Laut den vorläufigen Quartalszahlen sei der Umsatz im Jahresvergleich um 5% von EUR 5,6 Mrd. im zweiten Quartal 2022 auf EUR 5,3 Mrd. im zweiten Quartal 2023 gesunken. Auch beim operativen Gewinn sei es zu einer Verschlechterung von EUR 392 Mio. auf EUR 176 Mio. gekommen. Dieser Rückgang sei jedoch deutlich geringer ausgefallen als erwartet.Das Unternehmen habe jedoch einen ersten wichtigen Schritt in die Post-Kanye West Ära machen können, indem es Ende Mai endlich Updates bezüglich des immer noch lagernden Yeezy-Sortiments gegeben habe. adidas habe einen Teil des Yeezy-Inventars verkaufen können, was zu einer Verkleinerung der möglichen Einbußen für das Betriebsergebnis von EUR 500 Mio. auf EUR 400 Mio. geführt habe.Dank des erfolgreichen Verkaufs eines Teils des Yeezy-Inventars habe die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 erhöht werden können. adidas erwarte zwar weiterhin einen operativen Verlust in Höhe von EUR 450 Mio., jedoch stelle dies eine deutliche Verbesserung gegenüber der vorherigen Verlustschätzung in Höhe von EUR 700 Mio. dar. Der währungsbereinigte Umsatz solle nun auch nur mehr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken, zuvor sei ein hoher einstelliger Prozentsatz erwartet worden.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von adidas lautete "halten", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen