Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20/ SMA50 gehen. Würden diese Linien aufgegeben und etabliere sich die Aktie unter diesen beiden Durchschnittslinien, so sei denkbar, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 171,59 EUR) einstellen könnten. Sollten die Notierungen hier nicht drehen und setze sich das Wertpapier unter der SMA200 fest, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben; weitere Abgaben wären denkbar und möglich.



Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):



Solange sich die Aktie über der SMA20 halten könne, solange könnte es aufwärts gehen. Sollte die SMA50 im Zuge von Rücksetzern aufgegeben werden, so könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben ein.



Die Experten würden auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts/ aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:



- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des Setups: 55%

- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des Setups: 45%



Widerstände: 220,30, 237,16, 263,92, 335,52



Unterstützungen: 184,43, 182,93, 182,28, 180,93, 180,82, 180,06, 176,41, 171,59, 152,96, 147,71

(Analyse vom 22.08.2023)



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

182,76 EUR -1,03% (22.08.2023, 13:16)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

184,50 EUR +0,41% (22.08.2023, 13:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas: Im stabilen Aufwärtskanal - AktienanalyseDie Experten von XTB nehmen die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe sich seit dem Tief von November 2022 mittlerweile fast verdoppelt. Könne sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin positiv entwickeln? Im Tageschart sei erkennbar, dass die Aktie vom Tief im letzten November bei 93,24 EUR sukzessive aufwärts laufe. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt hätten, sei immer wieder zurückgekauft worden. Das Wertpapier befinde sich in einem stabilen Aufwärtskanal.Fundamentaldaten:- aktueller Preis: 187,18 EUR- Marktkapitalisierung: 33,42 Mrd. EUR- Umsatz 2022: 22,51 Mrd. EUR- Eigenkapitalquote: 28,14%- KGV 2023: 14,88- Vier Wochen Performance: + 8,53%- Bewertung: leicht unterbewertet- Div. Rendite 2022: 0,91%Parkettgeflüster:adidas prüfe eine Kooperation mit dem Schuhhersteller Beta auf dem indischen Markt. Diese Nachricht habe der Aktie vor einigen Tagen weiteren Auftrieb gegeben. Der indische Markt, mit über 1,4 Mrd. Verbrauchern, biete für das Unternehmen interessante Möglichkeiten. Sollte die Kooperation funktionieren, so könnte dies die Wachstumsaussichten des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter beflügeln. Eine Möglichkeit wäre für adidas eine Belieferung von Beta als Großhändler, oder alternativ der Aufbau von shop-in-shop Locations, wobei der Durchgriff bei Letzteren sicherlich besser, wahrscheinlich aber kostenintensiver wäre. In beiden Fällen jedoch würde das Unternehmen profitieren.Im zweiten Quartal habe das Unternehmen nach eigenen Angaben 96 Mio. EUR und damit fast 75% weniger verdient als im Vorjahr. Zwar habe der Umsatz in China wieder zugelegt, im nordamerikanischen Markt habe sich der Umsatz um 16% reduziert.Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:In den letzten Handelswochen sei die adidas-Aktie immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 180,82 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 176,41 EUR) gelaufen, habe sich im Dunstkreis dieser Linien immer wieder stabilisieren und erholen können. Der letzte Rücksetzer an die SMA20 habe sich im Anfang August eingestellt. Solange sich das Wertpapier über der SMA20 befinde, könnte sukzessive weiter aufwärts gehen. Übergeordnet könnte der Bereich bei 219/221 EUR angelaufen werden.Sollten sich Rücksetzer einstellen, so hätten diese zunächst die Chance sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren. Halte diese Linie auf Tagesschlussbasis nicht, so könnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 festsetze. Sollte sich dies einstellen, so könnten sich weitere Abgaben anschließen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 152,96 EUR) laufen könnten.Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):Solange die Aktie über der 20-Tage-Linie notiere, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Setze sich das Wertpapier unter der 50-Tage-Linie fest, würde sich das Tageschart wieder eintrüben, weitere Abgaben bis in den Bereich der 200-Tage-Linie wären denkbar.Die Experten würden auf Basis der Analyse mit einer seitwärts/ aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des Setups: 60%- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des Setups: 40%.Im 4h Chart sei erkennbar, das die Aktie Anfang Juni das letzte größere Tief ausgebildet habe. Es sei von der 148 EUR Marke in den letzten gut elf Wochen gut 40 EUR aufwärts gegangen, was eine veritable Performance sei. Übergeordnet habe sich der Anteilsschein im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 182,28 EUR)/ SMA50 (aktuell bei 180,93 EUR) aufwärtsschieben können. Die letzten Rücksetzer im August hätten sich an der SMA20 stabilisieren und wieder erholen können. Damit sei auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren.Solange sich die Aktie über der SMA20 befinde, könnte es weiter aufwärts gehen. Ein denkbares kurzfristiges Anlaufziele könnte bei 196/199 EUR liegen, eine übergeordnete Anlaufmarke sei in der Tagesbetrachtung definiert worden.