Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

185,78 EUR +4,27% (25.07.2023, 11:23)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

184,54 EUR +5,57% (25.07.2023, 11:08)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (25.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern setze seinen Erholungskurs fort. Nachdem sich das Chartbild in diesem Jahr bereits deutlich aufgehellt habe, würden die jüngsten Zahlen zeigen, dass es auch operativ aufwärts gehe. CEO Bjørn Gulden habe die Herzogenauracher wieder auf Kurs gebracht, die Yeezy-Verkäufe würden besser als erwartet laufen. Deshalb sei nun die Jahresprognose angepasst worden.Als Reaktion auf die guten Nachrichten habe sich die adidas-Aktie im frühen Handel am Montag an die DAX-Spitze katapultiert. Sie habe am Dienstag bei einem Kurs von 182,92 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Das Juni-Hoch bei 181,88 Euro sei damit überwunden - ein starker Ausbruch und ein deutliches Kaufsignal.Der Turnaround bei adidas laufe. "Der Aktionär" traue CEO Gulden zu, den deutschen Sportartikelhersteller wieder fit zu machen. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 220 Euro, der Stopp sollte bei 130 Euro platziert werden, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze adidas-Aktie: