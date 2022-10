Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (20.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas habe heute nachbörslich vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Das sorge für wenig Freude am Markt. Denn der Gegenwind durch verschiedene Faktoren werde stärker. Auch der Chart sei ein Trauerspiel, der Abwärtstrend könnte sich nun noch beschleunigen.Der Sportartikel- und Kleidungshersteller adidas habe wegen der anhaltenden Probleme in China und der zuletzt schleppenden Nachfrage seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Nach einem schwachen dritten Quartal rechne der Konzern 2022 nur noch mit einem um die positiven Umrechnungseffekte durch den schwachen Euro bereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher habe der im DAX notierte Konzern mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.Beim Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen werde nur noch ein Wert von rund 500 Millionen Euro erwartet, habe der PUMA -Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Herzogenaurach mitgeteilt. Hier habe die Prognose bei rund 1,3 Milliarden Euro gelegen. Das stark reduzierte Gewinnziel gehe unter anderem auf Einmalaufwendungen wie für den Rückzug aus Russland und Kosten für verkaufsfördernde Aktionen zum Abbau von hohen Lagerbeständen zurück.Die Zahlen würden zeigen, dass adidas unter angespannten Lieferketten und der hohen Inflation zu leiden habe. Die Probleme in China aufgrund der restriktiven Politik im Umgang mit Corona würden den Konzern besonders treffen. Die Aktie sei dieses Jahr um knapp 55 Prozent gefallen und kenne weiterhin nur eine Richtung: Nach unten. Sie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 20.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link