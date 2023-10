Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (18.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lichtblick beim Sportartikel-Hersteller adidas: Nach schwierigen Monaten rund um die Yeezy-Produkte des umstrittenen Rapper Kanye West seien die Geschäfte des DAX-Konzerns im Sommer besser gelaufen als erwartet. Dazu habe auch der Abverkauf der verbliebenen Yeezy-Produkte beigetragen, wie adidas am Dienstagabend in Herzogenaurach mitgeteilt habe.Der Vorstand rechne deshalb auch im Gesamtjahr mit besseren Geschäften als bislang. So solle der erwartete Betriebsverlust einschließlich der Belastungen durch die beendete Yeezy-Kooperation und die strategische Überprüfung des Geschäfts statt 450 Millionen Euro nur 100 Millionen betragen.Im dritten Quartal habe adidas laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von knapp 6 Milliarden Euro erzielt, und damit 6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ohne Währungskursschwankungen wäre der Erlös sogar um ein Prozent gestiegen, habe es weiter geheißen. Der Betriebsgewinn habe bei 409 Millionen Euro nach 564 Millionen im Vorjahreszeitraum gelegen.Die schweizerische Großbank UBS habe die Einstufung für adidas nach den Eckdaten zum dritten Quartal und der Prognoseerhöhung auf "buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Umsatz, das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge des Sportartikel-Herstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, habe Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Dienstag geschrieben. Die Expertin habe hervorgehoben, dass zudem die Bruttomarge überraschend gestiegen sei.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 18.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)