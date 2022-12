Wien (www.aktiencheck.de) - adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) (+2,1%) vermeldete am Freitag, dass das man Probleme damit hat die Nachfrage nach Lionel Messi-Trikots in manchen Märkten zu erfüllen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Es sei davon auszugehen, dass sich diese Problematik nach dem gestrigen Gewinn des Weltmeisterschafttitels durch die Fußball-Ikone in einem historischen Finale so schnell nicht verändern werde.



Der deutsche Staat habe angekündigt, den ins Strudeln geratenen Energielieferanten Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) (-2,7%) vollzuverstaatlichen. Hintergrund dafür sei auch das Ausmaß der Energiemarkt-Derivativpositionen, das laut Meldungen bei EUR 216 Mrd. liege, wobei laut Unternehmensmeldungen das Ausmaß der spekulativen Positionen lediglich im "Millionenbereich" liege. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe Uniper einen Verlust von EUR 40 Mrd. u.a. aufgrund von Abschreibungen vermelden müssen. (19.12.2022/ac/a/m)

