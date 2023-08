Börsenplätze adidas-Aktie:



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Jahresprognose sei unerwartet schwach und der Schock an der Börse damit umso größer gewesen: Mit seinem Ausblick im Rahmen der Q2-Zahlen habe Foot Locker am gestrigen Mittwoch die gesamte Sportartikelbranche belastet. So sei auch die adidas-Aktie um rund 4% in die Tiefe gerauscht.Dass sich die Sportartikelbranche nur langsam erhole, sei kein großes Geheimnis. Warum hätten die Anleger dann so extrem enttäuscht reagiert? Zum einen, weil der US-Sportschuheinzelhändler Foot Locker seine Jahresprognose erst Mitte Mai drastisch gesenkt und die Markerwartungen nun erneut deutlich verfehlt habe. Zum anderen werde die Dividende ausgesetzt.Die adidas-Aktie notiere nun nahe einer wichtigen Unterstützungszone: dem GD50 bei 176,70 Euro. Diese müsse halten, ansonsten drohe ein Fall bis in den Bereich der 170-Euro-Marke, wo sich das letzte Juli-Tief befinde. Drehe der Kurs dagegen wieder nach oben, stehe einer erneuten Klettertour in Richtung des 14-Monats-Hoch bei 186,08 Euro nichts mehr im Wege.Die Analysten würden überwiegend bullish bleiben. Das durchschnittliche Kursziel der 35 von Bloomberg befragten Analysten liege bei 185,60 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link