Die Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gab am Freitag nach der am Donnerstagabend vermeldeten Gewinnwarnung kräftig nach (-10,9%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Q4 von BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) sei im Großen und Ganzen den Erwartungen gerecht geworden. Für 2023 habe man ein ROTE-Ziel von über 20% festgelegt, während die vorgeschlagene Dividende höher ausfalle als antizipiert.Die Aktie des Fahrtenvermittlers Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) (-36,4%) habe im Zuge unter den Erwartungen ausgefallener Umsatz- und Gewinnzahlen für das abgelaufene Quartal massiv nachgegeben. Auf die Stimmung habe hier zudem gedrückt, dass das Unternehmen zuletzt die Preise habe senken müssen, um seine Marktanteile gegenüber dem Branchenriesen Uber zu verteidigen.