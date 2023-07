Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sportartikelkonzern adidas werde nach den ersten Verkäufen seines Bestandes an "Yeezy"-Produkten für das laufende Jahr optimistischer. So dürfte der erwartete Verlust 2023 geringer ausfallen, habe das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitgeteilt. adidas gehe für das Jahr von einem negativen Betriebsergebnis von 450 Millionen Euro aus, nach zunächst geschätzten 700 Millionen Euro. Die Abschreibungen auf den übrigen "Yeezy"-Bestand würden bei 400 Millionen Euro gesehen, 100 Millionen Euro weniger als zuvor. Dazu kämen Kosten für die strategische Überprüfung von unverändert bis zu 200 Millionen Euro. Bereinigt werde das Betriebsergebnis weiter auf Breakeven-Niveau gesehen.Auch beim Umsatz sei adidas etwas zuversichtlicher geworden. Hier erwarte das Management um Konzernchef Björn Gulden einen geringeren Rückgang. So dürften die Erlöse währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, nach einem zunächst in Aussicht gestellten hohen einstelligen Prozentbereich.Der Konzern habe im Mai angekündigt, Teile des Bestandes an den gemeinsam mit Rapper Kanye West auf den Markt gebrachten Produkten der "Yeezy"-Reihe auch nach der Trennung von dem umstrittenen Musiker zu verkaufen. Ein "signifikanter Betrag" solle an Organisationen gespendet werden, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen würden.Anleger bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. Kursziel des "Aktionär": 220 Euro, Stopp: 130 Euro. (Analyse vom 24.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link