Wien (www.aktiencheck.de) - Der Sportartikelriese adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) (+1,2%) teilte am Montag mit, dass unerwartet starke Verkäufe von Yeezy-Schuhen, die von der abgebrochenen Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West übrig geblieben sind, den erwarteten Betriebsverlust des Unternehmens in diesem Jahr auf EUR 450 Mio. (zuvor: EUR 700 Mio.) reduzieren sollten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktie des Spielzeugherstellers Mattel (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-Symbol: MTT, NASDAQ-Symbol: MAT) (+1,8%) habe vom erfolgreichen Kinostart des Films "Barbie" profitiert. Am ersten Wochenende habe der Film in den USA bereits Einnahmen im Wert von USD 155 Mio. gebracht. Die Aktie des Unternehmens, das für seine Barbie-Puppen berühmt sei, habe daraufhin zulegen können.



Der Musikstreaming-Dienst Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) (-4,7%) habe gestern bekanntgegeben, die Preise für das Premium-Abo zu erhöhen. An der Börse sei diese Nachricht nicht gut angekommen und die Papiere des Unternehmens hätten deutlich nachgegeben. (25.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Mattel



