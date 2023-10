Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,94 EUR +0,79% (18.10.2023, 12:03)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,66 EUR +4,50% (18.10.2023, 11:49)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (18.10.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas erhöht Gewinnprognosen für das Gesamtjahr - AktiennewsDas Sportbekleidungsunternehmen adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat gestern vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 vorgelegt und seine Gewinnprognosen für das Gesamtjahr angehoben, so die Experten von XTB.Vorläufige Ergebnisse:• Währungsbereinigte Umsätze: +1% y/y (gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz in Euro: 5,999 Mrd. EUR vs. 6,408 Mrd. EUR in Q3 2022 (-6% y/y)• Bruttomarge: (+0,2%; 49,3%)/ vor einem Jahr in Q3 lag sie bei 49,1%• Operative Marge: 6,8% vs. 8,8% im Vorjahr• Operatives Ergebnis: 409 Mio. EUR vs. 564 Mio.Die Performance des Unternehmens im Quartal sei erneut durch den Verkauf eines Teils der verbleibenden Yeezy-Bestände positiv beeinflusst worden. Auch das Kerngeschäft von adidas habe sich besser entwickelt als erwartet.• Währungsbereinigter Umsatzrückgang im Jahr 2023 im niedrigen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich)• Wertberichtigung des Yeezy-Schuhbestands: 300 Millionen Euro (bisher: 400 Millionen Euro)• Operativer Verlust: 100 Mio. EUR (bisher: 450 Mio. EUR Verlust) (News vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link