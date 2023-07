Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas stehe vor einem tief greifenden Umbruch: Personalvorständin Amanda Rajkumar beende nach zweieinhalb Jahren ihre Tätigkeit bei dem Unternehmen. Ihre Aufgaben übernehme vorübergehend Senior Vice President Michelle Robertson. Ein möglicher Impuls für die Aktie, die mit dem frischen Wind alte Hochs ansteuern könnte.Mit dem neuen CEO Björn Gulden vollziehe sich ein deutlicher Wandel an der Spitze von adidas. Nach dem Abgang von zwei anderen Vorstandsmitgliedern seit seinem Amtsantritt verlasse nun auch Personalvorständin Amanda Rajkumar das Unternehmen bereits nach zweieinhalb Jahren, wie adidas am Mittwoch mitgeteilt habe.Zuvor seien bereits sowohl Vertriebsvorstand Roland Auschel als auch Markenchef Brian Grevy aus dem Konzern ausgeschieden. Rajkumars Nachfolgerin solle die Britin Michelle Robertson sein, die bereits seit elf Jahren bei adidas tätig sei.adidas stehe vor einer Phase des Aufbruchs und der Erneuerung. In seiner Unternehmenskrise könnte die Umstrukturierung genau das sein, was der Sportartikelhersteller für eine Rückkehr zu alter Stärke brauche. Das Chartbild bekräftige dabei diesen positiven Ausblick.Gewinne laufen lassen, so David Schenk von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link