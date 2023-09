Börsenplätze adidas-Aktie:



160,12 EUR -0,93% (26.09.2023, 11:33)



160,00 EUR -0,99% (26.09.2023, 11:22)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen.



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gerüchteküche brodele. Insiderberichten zufolge sei adidas als möglicher Titelsponsor des Formel-1-Teams Alpha Tauri im Gespräch. Sei das der lang ersehnte Impuls, um endlich die Trendwende bei der adidas-Aktie einzuläuten? Nötig wäre es, denn eine psychologisch wichtige Marke rücke immer näher.2024 erhalte das Formel-1-Team Alpha Tauri, eine Modemarke von Red Bull, einen neuen Namen. Im Rennen um den möglichen Titelsponsor habe bisher HUGO BOSS ganz vorne mitgespielt. Laut des Schweizer Boulevardblatts "Blick" könnte es sich nun auch um adidas handeln. Dafür spreche auch, dass CEO Björn Gulden das Engagement in der Formel 1 bereits bei PUMA verstärkt habe. Der Konzern hülle sich bisher in Schweigen.Nach einem neuen Jahreshoch bei 188,48 Euro Anfang September habe die adidas-Aktie gewaltig an Schwung verloren. Sie notiere etwa 14 Prozent tiefer. Nachdem der Kurs bereits den GD50 und GD100 gerissen habe, rücke nun die 200-Tage-Linie bei 158,32 Euro in den Fokus. Diese sollte als Unterstützung dienen.Anleger bleiben beim Sportartikelhersteller an Bord, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. Kursziel: 220 Euro. (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link