adidas' Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von adidas habe am Montag zwischenzeitlich deutlich zulegen können. Das Papier profitiere dabei von der Hoffnung auf weniger als befürchtete Belastungen durch das Ende der Partnerschaft mit dem umstrittenen Rapper Kanye West. Am heutigen Dienstag dürften die Aktie von adidas zwei positive Analystenkommentare unterstützen.Die US-Bank J.P. Morgan habe adidas von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 162 Euro angehoben. Analystin Olivia Townsend habe den Papieren in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vor der Jahresbilanz am 8. März zudem den Status "Positive Catalyst Watch" gegeben. In Anspielung auf den neuen adidas-Chef Björn Gulden spreche sie von einer "Gulden Opportunity". Die jüngste, dritte Gewinnwarnung habe die Markterwartungen derart stark rekalibriert, dass es nun sogar Potenzial für die Prognosen für 2024 gebe, so die Expertin. Sie selbst liege mit ihrer Schätzung für das operative Ergebnis (EBIT) um 16 Prozent über dem neuen Marktkonsens. Townsend traue dem Konzern zudem langfristig eine Rückkehr zu zweistelliger EBIT-Marge zu.Die Privatbank Berenberg habe adidas von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 180 Euro angehoben. Der Markt sei mit Blick auf die Profitabilität des Sportartikelherstellers zu vorsichtig geworden und er selbst habe die Aktie im September nach drei Gewinnwarnungen abgestuft, habe Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. 2023 sollte es zwar noch Gegenwind geben, aber der neue Chef Björn Gulden habe mit dem neuen Ausblick reinen Tisch gemacht. Zudem habe er den Ruf, weniger zu versprechen als zu erreichen. Mit der richtigen Strategie und deren Umsetzung sowie Investitionen sei adidas in einer guten Ausgangsposition für das wichtige Sportjahr 2024. Renwicks operative Ergebnisschätzung (EBIT) für das kommende Jahr liege nach eigener Angabe 30 Prozent über der Konsensprognose. Und selbst auf deren Basis werde adidas mit einem 20-prozentigen Abschlag zu Nike ( ISIN US6541061031 WKN 866993 ) gehandelt, habe er betont.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link